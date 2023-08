Come togliere per sempre il fondo nero nel Wc con il Trucco della carta imbevuta

L’accumulo di calcare, detriti e depositi può non solo rovinare l’aspetto del wc, ma anche compromettere l’igiene e l’efficienza del suo funzionamento.

Per evitare questo inconveniente, è essenziale adottare buone pratiche di pulizia e prevenzione così da non ritrovarsi con incrostazioni ostinate e quasi impossibili da togliere sul fondo nero.

A tal proposito, oggi vedremmo insieme il trucco della carta imbevuta, fantastico per mantenere il tuo wc pulito, fresco e privo di macchie di incrostazione.

Occorrente

Vediamo qual è l’occorrente necessario per avere di nuovo il WC privo di macchie.

Sono tutti ingredienti che avrete in casa o di facile reperibilità, per cui non dovrete preoccuparvi perché è un rimedio da usare tempestivamente.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 rotolo di carta igienica

1 flacone spray

Ecco fatto, saranno questi gli elementi utili per liberarvi definitivamente delle strisce gialle!

Saprete sicuramente che l’acido citrico è un prodotto davvero molto funzionale quando si tratta di mandare via il calcare ed è per questo che molte persone non possono fare a meno di averlo in casa!

Procedimento

Ora non ci resta che passare al procedimento semplice e veloce!

La prima cosa che dovrete fare è sciogliere l’acido citrico nell’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione. Nel caso in cui desideriate un buon profumo, potete aggiungere 5 o 6 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Una volta che avete tutto pronto, travasate il composto all’interno del flacone spray e la soluzione anti-macchia sarà pronta all’uso.

Innanzitutto dovrete chiudere l’acqua e togliere quella presente all’interno del water, successivamente spruzzate una quantità abbondante di composto sulle zone interessate e coprite con la carta igienica.

Quindi spruzzate di nuovo il composto per fissare la carta igienica e lasciatelo così per tutta la notte, in modo che agisca efficacemente.

L’indomani rimuovete la carta igienica, strofinate energicamente con lo scopino e vedrete che tutte le macchie saranno andate via!

Come evitare le macchie nel WC

Oltre al metodo della carta igienica, ci sono anche altri rimedi per evitare che le macchie si formino all’interno del WC.

Bisogna sempre stare attenti a questo tipo di sporco perché potrebbe diventare irreversibile da togliere, ecco tutti i trucchetti da usare per evitare le macchie:

pulizia regolare: effettuate una regolare pulizia del wc almeno una volta alla settimana, preferibilmente soluzioni naturali a base di aceto bianco o bicarbonato di sodio;

spruzzare dell’aceto bianco: riempite uno flacone spray con aceto bianco e vaporizzate sulle pareti interne del wc prima di andare a dormire. Lasciarlo agire durante la notte aiuta a prevenire l’accumulo di incrostazioni e depositi di calcare;

spazzolino da wc: utilizza uno spazzolino da wc dedicato per pulire regolarmente sia la superficie interna che quella esterna della tazza;

lasciate scorrere l’acqua durante l’uso: quando usate il wc, lasciate scorrere l’acqua premendo il pulsante di scarico; questo aiuta a ridurre il rischio di incrostazioni;

mai gettare rifiuti inappropriati: non gettate oggetti estranei, come pannolini, tamponi, fazzoletti di carta o altri materiali non biodegradabili nel water;

acqua più calda: se notate una leggera incrostazione, provate a versare acqua calda nella tazza del wc e lasciatela agire per qualche minuto prima di procedere con la pulizia.

Trucchetto bonus! (VIDEO)

Per altri metodi mirati a liberarsi di tutto lo sporco nel WC, non vi resta che vedere il video preparato apposta per voi!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in un angolo non visibile per assicurarvi di non danneggiare o macchiare la ceramica del WC.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.