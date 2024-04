Come togliere il grasso incrostato dagli oggetti della cucina

La cucina è tra gli ambienti preferiti della casa in quanto è qui che ci dedichiamo alla preparazione dei pasti da gustare da soli o in compagnia.

La pecca, però, è che durante questa attività, si producono vapori che finiscono per “attaccarsi” sui mobili e soprattutto sugli accessori della cucina come gli elettrodomestici o alcuni contenitori conservati nei mobili.

Quante volte, infatti, vi è capitato di scorgere delle macchie gialle appiccicose su questi oggetti? Immagino spesso! Per questo, oggi vi rivelo il mio trucchetto per pulirli velocemente e senza fatica!

Primo step: sapone giallo

Che si tratti di elettrodomestici, quali il forno, la friggitrice o la macchina del caffè che solitamente collochiamo sul piano di lavoro o di contenitori, pentole o altri oggetti riposti nei pensili, poco importa, perché il mio rimedio è sempre lo stesso: il sapone giallo.

Questo prodotto, infatti, vanta delle proprietà sgrassanti e smacchianti molto efficaci ed è in grado di rimuovere anche il grasso più ostinato.

Per questo, io semplicemente procedo applicando un pezzetto di sapone giallo solido su una spugnetta giallo-verde sul lato più abrasivo, dopodiché la bagno sotto l’acqua tiepida facendo attenzione a non far staccare il sapone.

Al contrario, cerco di farlo aderire bene in modo che penetri nella spugnetta.

Quindi, strofino energicamente sulla superficie incrostata focalizzando soprattutto sui punti dove sono concentrate le macchie gialle appiccicose.

Secondo step: risciacquo

A questo punto, lascio agire per un po’ in modo che il sapone possa sciogliere ancora meglio l’incrostazione e risciacquo con un panno in microfibra fino ad eliminare tutta la schiuma.

Vi ricordo, infatti, che questo sapone produce molta schiuma che deve essere risciacquata accuratamente altrimenti rischiate di rendere l’oggetto o la superficie appiccicosa a causa dell’eccesso di sapone.

Terzo step: aceto

Dopo aver risciacquato bene la superficie o gli oggetti della cucina che a questo punto saranno ben puliti, io preferisco provare un ulteriore trucchetto per una pulizia ottimale!

Verso due bicchieri di aceto in una bacinella contenente acqua tiepida e immergo il panno in microfibra al suo interno.

Dopodiché, lo passo più volte sugli oggetti, sugli elettrodomestici e sulle superfici precedentemente pulite con il sapone giallo fino a fare un’ultima passata con il panno ben strizzato.

Questo step mi aiuta a rimuovere eventuali tracce di schiuma ancora presenti. Non a caso, infatti, questo ingrediente è utilizzato anche per eliminare l’eccesso di detersivo in lavatrice ed evitare che i capi possano sbiadirsi.

Inoltre, l’aceto è una manna dal cielo anche per lucidare soprattutto i pensili.

Per profumare

Se i trucchetti visti finora vi piacciono ma desiderate conferire anche un buon odore alla vostra cucina e avere le superfici e gli oggetti super profumati, allora questo è il rimedio che fa per voi!

Dovrete semplicemente aggiungere delle gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite o un po’ di succo di limone nella bacinella in cui verserete l’aceto in modo da evitare l’odore pungente di questo ingrediente.

Vi suggerisco di utilizzare questo rimedio soprattutto nei pensili direttamente sopra la cappa in quanto assorbono maggiormente il grasso e i cattivi odori.

E se volete conoscere altri trucchetti con il limone per profumare la vostra cucina, ecco un video che abbiamo pensato per voi!