Come togliere le macchie bianche di deodorante dalle magliette nere

Non solo i capi bianchi, ma anche i panni scuri tendono a presentare aloni e macchie nella zona ascellare a causa dell’utilizzo dei deodoranti. Soprattutto quando abbiamo le t-shirt nere, la situazione è più delicata e si rischia di evidenziare le macchie, come nel caso delle macchie o delle strisce lasciate dal deodorante. Questo problema è ricorrente soprattutto in estate quando il calore fa aumentare il sudore e provoca anche lo scioglimento del deodorante. Infatti molte volte ci ritroviamo quei pezzi di deodorante indurito sotto le ascelle che dobbiamo mandare via!

Sappiamo quanto sia fastidioso quando si presenta una situazione simile, poiché rovina l’aspetto pulito e impeccabile. Tuttavia, esistono diversi rimedi semplici ed efficaci per eliminare queste fastidiose macchie e far tornare le vostre magliette nere alla loro gloria originale!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere quali sono i rimedi più efficaci per dire addio a queste fastidiose macchie, è bene dare dei consigli per evitarle:

Lavate subito le maglie che hanno delle macchie di sudore in modo da non farlo indurire mentre è nel cestello dei panni sporchi.

di sudore in modo da non farlo indurire mentre è nel cestello dei panni sporchi. Prediligete l’utilizzo di deodoranti antimacchia in modo tale da non avere sempre il rischio di accumulare cattivi odori.

in modo tale da non avere sempre il rischio di accumulare cattivi odori. Aspettate che il deodorante sia completamente asciutto e assorbito prima di vestirvi, in modo da evitare il contatto con il tessuto.

e assorbito prima di vestirvi, in modo da evitare il contatto con il tessuto. Evitate di usare più deodorante del necessario, è questa la ragione primaria che provoca aloni, macchie e indurimento del deodorante sotto le ascelle.

Bene, una volta viste queste linee guida che vi evitano il problema, scopriamo le soluzioni!

Aceto bianco

L’aceto è un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto efficaci. Inoltre, è in grado di neutralizzare i cattivi odori e di ravvivare i colori vivaci dei vostri capi scuri. Vi basterà riempire, quindi, una bacinella di acqua fredda e versare al suo interno un bicchiere di aceto bianco. Immergete, poi, l’indumento in ammollo per circa un’ora.

A questo punto, utilizzate uno spazzolino e strofinate nella zona delle ascelle, risciacquate e procedete al consueto lavaggio. Per un effetto più efficace ancora, in caso di macchie ostinate, aggiungete nella bacinella un bicchiere di alcol e un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Dopodiché immergete un pezzo di stoffa o un batuffolo di cotone nel composto e strofinatelo sulla macchia. Lasciate agire per circa un’ora e poi lavate in lavatrice seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta di lavaggio.

Bicarbonato

Un altro rimedio che vogliamo consigliarvi per eliminare le macchie di deodorante nella zona ascellare dei vostri indumenti scuri consiste nell’utilizzare il bicarbonato. Questo ingrediente, infatti, ha proprietà pulenti e svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie in maniera efficace senza sbiadire i colori dei vostri capi scuri. Riempite, quindi, una bacinella con acqua fredda e aggiungete al suo interno 2 cucchiai di bicarbonato. Mescolate, poi, il tutto e immergete i capi al suo interno. asciateli in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strofinate delicatamente nella zona interessata con uno spazzolino. Per le macchie più ostinate, potete realizzare una pasta con bicarbonato e acqua da massaggiare direttamente sulla macchia.

Sale

Il sale è un ingrediente molto valido in quanto ha il potere di assorbie l’umidità e l’unto. Per questo, può essere utilizzato per eliminare gli aloni dovuti all’utilizzo del deodorante.Iniziate con l’inumidire la zona sub ascellare con un po’ d’acqua, in modo che possa assorbire bene il sale e applicate, poi, un po’ di sale q.b sulla macchia. Utilizzate un cucchiaio per favorire la distribuzione del sale sulla macchia e l’assorbimento da parte del tessuto. In caso di macchia più ostinata, potete anche utilizzare uno spazzolino da denti. Lasciatelo, quindi, agire per qualche minuto, poi risciacquate in modo da eliminare il sale e procedete con il comune lavaggio.

Aspirina

Potrebbe sembrare strano, ma l’aspirina è ottima per dire addio all’odioso deodorante indurito sotto le ascelle! Date le sue capacità effervescenti, riesce a sciogliere lo sporco in poco tempo facendovi ottenere un’efficacia notevole. Tutto quello che dovrete fare è mettere le maglie in ammollo in acqua tiepida e sciogliere all’interno 1 aspirina. Vedrete che in poco l’alone andrà via!

Vodka

Come ultimo rimedio potete usare la vodka, fantastica contro le macchie di sudore! Quello che dovrete fare è riempire un vaporizzatore con acqua tiepida e aggiungere 1 bicchierino di vodka. Agitate e vaporizzate un po’ sulla macchia interessata, poi lasciate agire per qualche minuto e risciacquate!

Sapone di Marsiglia

Oltre al bicarbonato di sodio, anche il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà pulenti e delicate, inoltre possiede un meraviglioso profumo inebriante! Usatelo contro le strisce di deodorante strofinando delicatamente la macchia con un po’ di sapone di Marsiglia umido. Lasciate agire per qualche minuto, quindi sciacquate con acqua fredda. Evitate di strofinare con troppa forza per non danneggiare il tessuto. Infine, passate sempre al lavaggio in lavatrice e vedrete che le maglie saranno come nuove!

Aceto di mele

L’aceto di mele è un altro alleato naturale nella lotta contro le macchie di deodorante, infatti viene ampiamente usato al fine di risolvere diversi problemi legati alla cura del bucato. Mescolate parti uguali di aceto di mele e acqua in una ciotola; immergete delicatamente l’area macchiata in questa soluzione e lasciate agire per almeno 15-20 minuti. Dopodiché, lavate la maglietta come al solito a mano o in lavatrice. L’aceto di mele aiuta a spezzare la composizione solida lasciata dal deodorante, facilitando la rimozione delle macchie.

Come fare il Mix pulente fai da te

Una volta visto come utilizzare il sale e l’aceto, scopriamo insieme un mix pulente molto efficace in caso di macchie davvero ostinate.Per preparare questo smacchiatore dai forti poteri pulenti, vi basterà versare in una bacinella 200 grammi di sale, 500 ml di aceto, 500 ml di acqua calda e 15 ml di detersivo liquido per i piatti, meglio se ecologico. A questo punto, mettete il tessuto in ammollo per circa un’ora, dopodiché risciacquate e procedete al comune lavaggio: la macchia sarà solo un brutto ricordo!

Come prevenire la formazione delle macchie di deodorante

Una volta visto come rimuovere queste macchie, vediamo insieme come fare per evitare che si formino. Innanzitutto, cercate di non indossare subito la maglietta dopo aver messo il deodorante, in modo tale che il tessuto non assorba il deodorante non ancora vaporizzato. Inoltre, è consigliabile utilizzare dei deodoranti traspiranti, i quali limitano anche la secrezione di sudore. Ricordatevi, infatti, che spesso queste macchie sono frutto della combinazione del deodorante con il sudore. Infine, per evitare che le macchie vengano fissate e intrappolate nel tessuto, vi consigliamo sempre di effettuare dei lavaggi regolari.