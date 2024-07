Come togliere le macchie di crema solare dai costumi

Siete appena arrivate al mare e, per proteggervi, avete appena messo la crema solare sulla vostra pelle ma ecco che cola un po’ e finisce sul costume. Quante volte vi è capitato? Immagino spesso! Anche se solitamente non diamo troppa importanza a queste macchie, in realtà sono piuttosto difficili da rimuovere in quanto le creme solari contengono oli per idratare la pelle.

Per quanto ostili, infatti, è possibile togliere queste macchie con dei rimedi naturali fai da te casalinghi.

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi suggeriamo per togliere le macchie di crema solare sul costume è il bicarbonato, il quale è noto per le sue proprietà pulenti e smacchianti e per la sua leggera azione abrasiva, in grado di togliere le macchie di grasso e di olio rilasciate dalle creme solari.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato sulla macchia di crema solare e strofinare, poi, con uno spazzolino da denti accuratamente. A questo punto, fate agire per un po’ e procedete con il comune lavaggio: la macchia sarà solo un brutto ricordo! Ricordatevi, però, che questo rimedio è più efficace sulla macchia fresca che non si è ancora fissata sul tessuto!

Aceto

Quando si nomina il bicarbonato, non si può non menzionare anche l’aceto, il quale svolge un’azione fortemente sgrassante. Come se non bastasse, poi, aiuta anche a ravvivare il colore dei vostri costumi sbiaditi!

In questo caso, quindi, dovrete versare una tazza di aceto bianco in una bacinella contenente acqua calda e mettere, poi, il capo in ammollo per circa mezz’ora. Dopodiché, strofinate con uno spazzolino delicatamente sulla macchia e voilà: sarà solo un brutto ricordo!

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia? Questo prodotto, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate e, non a caso, è l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto fai da te!

Iniziate, quindi, con il bagnare il costume con l’acqua fredda, dopodiché strofinate il sapone di Marsiglia delicatamente sulla macchia. Fate agire per un po’, poi risciacquate accuratamente per eliminare tutto l’eccesso di sapone. E voilà: addio macchia sul vostro costume!

Percarbonato di sodio

Simile al bicarbonato, ma ancora più efficace è il percarbonato, una polverina dalla forte funzione smacchiante e sbiancante. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è considerato un’alternativa ecologica alla candeggina. Purché possa agire, però, è bene utilizzarlo ad alte temperature, ovvero a circa 40° o 50°.

Vi basterà, quindi, versare 2 cucchiai di percarbonato in una bacinella contenente acqua calda, fare raffreddare un po’ la miscela e mettere poi i costumi in ammollo. Dopodiché, fate agire per un po’ e procedete con il comune lavaggio.

In alternativa, potete anche strofinare il sapone di Marsiglia sulla macchia prima di coprirla, poi, con il percarbonato di sodio in modo da farlo assorbire dal tessuto. Infine, procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice e… addio macchie!

N.B Il percarbonato è indicato sia per i panni bianchi che per quelli colorati, ma bisogna evitarne l’utilizzo per tessuti in microfibra, rayon, lana e seta.

Succo di limone e sale

Altri due ingredienti da dispensa che possono venire in nostro soccorso in caso di macchie da crema solare sui costumi sono il limone e il sale, una combinazione vincente per realizzare anche la spugnetta naturale fai da te!

Dovrete, quindi, iniziare con lo strofinare a secco il sapone di Marsiglia sulla macchia di crema solare, dopodiché mettete il costume in ammollo in una bacinella contenente acqua, il succo di un limone e una manciata di sale. Lasciatelo per circa mezz’ora e procedete con il risciacquo e il lavaggio!

Amido di mais

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’amido di mais, il quale è noto proprio per la sua capacità di assorbimento.

Come già fatto per il bicarbonato, quindi, vi basterà mettere un po’ di amido di mais sulla macchia, lasciare agire per circa 5 minuti prima di strofinare con lo spazzolino. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!