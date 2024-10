Come togliere le ragnatele dagli angoli dei muri

Può capitare a tutte di scorgere negli angoli dei muri della propria casa delle ragnatele e di provare subito una sensazione di fastidio. In realtà, però, accade più spesso di quanto pensiamo in quanto i ragni tendono a tessere le loro reti nei luoghi irraggiungibili, più difficili da pulire. Gli angoli del soffitto, quindi, sono il loro luogo ideale perché sono dei punti a cui raramente ci dedichiamo durante la pulizia domestica. Oggi, quindi, vedremo insieme alcuni rimedi naturali e consigli della nonna per pulire gli angoli del soffitto e rimuovere le ragnatele che si sono formate nei vari angoli della casa in maniera facile e veloce!

Scopa

Il primo trucchetto per rimuovere le ragnatele consiste nell’utilizzare lo strumento di pulizia che utilizzate per rimuovere la polvere dai pavimenti: la scopa. Quindi, munitevi di una scopa angolare e fissate, poi, un panno in microfibra con un elastico sulle sue setole. In alternativa, potete anche infilare 2 calzini vecchi di cotone. Dopodiché, passatela negli angoli, avendo cura di procedere dall’alto verso il basso, in modo da far cadere la ragnatela e lo sporco.

Se notate, poi, la presenza anche di un ragno, vi raccomandiamo di fare attenzione e di catturarlo con delicatezza evitando di schiacciarlo e macchiare il muro. Infine, raccogliete lo sporco dai pavimenti e il gioco è fatto: le ragnatele negli angoli dei vostri muri saranno solo un brutto ricordo!

N.B Se i vostri soffitti sono molto alti e necessitate di una scaletta, vi raccomandiamo di farvi aiutare in quest’operazione.

Aspirapolvere

Per quanto possa sembrare un rimedio molto scontato, in realtà vale la pena citarlo perché molto efficace e veloce da provare. Di cosa parliamo? Dell’aspirapolvere, in grado di pulire gli angoli dei soffitti e liberarli dalle ragnatele soprattutto se non volete avvicinarvi ai ragni. In questo caso, dovrete applicare il beccuccio più adatto alla pulizia degli angoli e aspirare, poi, la ragnatela e la polvere negli angoli delle vostre pareti.

Vecchie calze

Questo trucchetto è molto efficace in quanto permette di utilizzare semplicemente una scopa e vecchie calze in microfibra, che magari non usate più o che sono bucate, il cui tessuto è molto simile ai panni cattura polvere disponibili in commercio.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di un vecchio collant bucato o sfilato e di una scopa o anche semplicemente un bastone allungabile, in modo che possiate utilizzarlo per pulire sotto i letti o sulla parte più alta delle pareti.

Allargate, quindi, le calze e applicatele sulla scopa o sul bastone, dopodiché legatele con un elastico in modo da fissarle meglio. A questo punto, passate questa scopa cattura-polvere sui muri, soffermandovi soprattutto sugli angoli dove ci sono le ragnatele, e sui pavimenti e noterete che la polvere verrà via in un batter d’occhio!

Per un’azione più efficace, è consigliabile infilare sulla scopa o sul bastone un calzino vecchio prima ancora della calza: in questo modo si assorbirà ancora meglio la polvere e sarà anche più delicato e morbido sul pavimento e sui muri.

Piumino cattura polvere

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di un piumino cattura polvere. Va bene anche uno di quelli disponibili in commercio, ma se non ce l’avete, non temete perché vedremo insieme come realizzare un piumino fai da te, il quale svolge un’azione elettrostatica.

Prendete, quindi, un vecchio maglione di lana, avvolgetelo attorno a un bastone e usate un elastico o un nastro per fissarlo. Ed ecco che il vostro piumino è pronto per l’uso! Per l’utilizzo, dovrete semplicemente passarlo sugli angoli del muro, effettuando movimenti circolari così da intrappolare la ragnatela. Ricordatevi, inoltre, di sbattere il piumino fuori dalla finestra in modo da poter liberare eventualmente il ragno all’esterno.

Come prevenire le ragnatele

Una volta puliti gli angoli del soffitto e rimosso la ragnatela (e il potenziale ragno), vediamo insieme, invece, come prevenire la formazione di sporco e ragnatele.

Pulizia regolare

Innanzitutto, vi consigliamo di pulire questa parte della casa spesso. Anche se, infatti, avete rimosso la ragnatela e avete pulito gli angoli del soffitto, sappiate che si potrebbero riformare

subito. Perciò, è consigliabile procedere con la pulizia degli angoli del soffitto ogni 15 giorni o massimo un mese.

Piante repellenti

Esistono delle piante in grado di esercitare un’azione repellente naturale contro i ragni. I ragni, infatti, non sopportano gli odori delle piante molto profumate, quali lavanda, menta, basilico, citronella, aglio, limone e timo. Vi basterà, quindi, mettere queste piantine in giro, vicino le finestre e le porte così da scoraggiare l’entrata dei ragni in casa.

Odore di tabacco

Spargere l’odore di tabacco è il classico rimedio della nonna anti-ragno. Tutto ciò che dovrete fare è prendere del tabacco in polvere e aggiungerlo in una pentola contenente acqua. Portate, poi, ad ebollizione e lasciate bollire per altri 15/20 minuti. Infine, spegnete il fuoco e lasciate che si raffreddi. Una volta che l’infuso si sarà raffreddato, versatelo in un flacone con vaporizzatore e spruzzatelo direttamente negli angoli del soffitto.

Ripetete quest’operazione periodicamente in modo tale che l’odore del tabacco sia sempre così intenso da tenere lontani i ragni.

Oli essenziali

Infine, ecco un ultimo rimedio per prevenire la formazione delle ragnatele: gli oli essenziali. I ragni, infatti, come abbiamo già detto, non sopportano gli odori forti, perciò anche gli oli essenziali tendono ad infastidirli. In particolare, sono infastiditi dagli oli essenziali di eucalipto e di lavanda. Versate, quindi, circa 10 gocce dell’olio essenziale scelto in mezzo litro d’acqua e mettete il composto in un vaporizzatore. Spruzzate in tutti gli angoli del vostro soffitto o anche in altri luoghi dove avete trovato ragnatele recentemente. Ripetete il procedimento ogni 5/6 giorni: in questo modo, proteggerete la vostra casa dall’ingresso dei ragni e dalla conseguente formazione di ragnatele.