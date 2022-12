4 Rimedi efficaci per togliere macchie e aloni dai Mobili in legno

Se c’è un materiale in grado di rendere la nostra casa elegante e accogliente, questo è il legno.

Per quanto bello, però, è anche molto delicato e non di rado ci ritroviamo delle macchie o degli aloni che potrebbero sembrare difficili da rimuovere.

Ma non per noi! Oggi, infatti, vedremo alcuni rimedi per togliere le macchie bianche sul legno in maniera facile e veloce!

Ferro da stiro

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il ferro da stiro, il quale sarà in grado di rimuovere le macchie bianche di calore sulle vostre superfici di legno.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è appoggiare un canovaccio sulla macchia presente sulla superficie e passare, poi, il ferro da stiro svuotato di acqua e impostato sulla temperatura minima direttamente sul panno.

Vi ricordiamo di spostare il canovaccio di tanto in tanto per essere certe che la macchia stia sbiadendo e di asciugare la superficie con un panno ad ogni passata di ferro per assorbire ogni traccia di umidità e condensa che potrebbero provocare ulteriori macchie bianche.

N.B Vi ricordiamo di stare attenti e di assicurarvi sempre che il ferro da stiro non sia impostato sulla modalità a vapore. Utilizzate questo metodo con molta attenzione per non rischiare di rovinare la superficie.

Phon

Un altro trucchetto in grado di rimuovere le macchie sulle vostre superfici di legno prevede l’utilizzo di un altro elettrodomestico che usualmente usate per asciugare i capelli, ovvero il phon. In questo caso, quindi, dovrete impostarlo sul getto di aria calda e puntarlo sulla macchia, accertandovi sempre di mantenere una distanza di circa 5 cm dalla superficie per non danneggiare il legno.

Dopodiché, muovetelo avanti e indietro sulla macchia per non surriscaldare un unico punto e procedete in questo modo fin quando la macchia non sarà scomparsa. Questo procedimento risulterà più lungo, in quanto potrebbe richiedere dai 10 ai 30 minuti!

Infine, non vi resta che strofinare sulla macchia con un panno o un tovagliolo e il gioco è fatto! Per conferire anche un tocco di lucentezza al vostro legno, potete applicare, poi, un po’ di olio di oliva sul legno per idratarlo e renderlo come nuovo!

N.B Vi consigliamo di procedere con questo rimedio solo in caso di macchia “fresca”.

Bicarbonato di sodio

Ah il bicarbonato di sodio, si sa, è in grado di venire in nostro soccorso per varie incombenze domestiche. In questo caso, aiuterà a rimuovere queste macchie sulle vostre superfici di legno grazie alla sua leggera azione abrasiva e alle sue proprietà e pulenti. Vi ricordiamo che con il bicarbonato potete anche pulire i vostri mobili e armadi in maniera delicata!

Vi basterà, quindi, mescolare un po’ di acqua con bicarbonato in una ciotola e immergere, poi, un panno pulito e morbido nella soluzione così ottenuta.

Dopodiché, strizzatelo per rimuovere l’acqua in eccesso, strofinate con delicatezza sulla macchia da trattare e utilizzate un panno pulito per pulire e asciugare: le macchie sul vostro legno saranno solo un brutto ricordo!

Dentifricio

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure risulta essere molto efficace in casi di aloni bianchi sul legno presenti da molto tempo. Di cosa parliamo? Del dentifricio!

Mettete, quindi, un po’ di dentifricio su un panno asciutto e strofinatelo, poi, sulla macchia presente sul legno, dopodiché fate agire per qualche minuto. A questo punto, sfregate con un panno inumidito e non bagnato sulla macchia, avendo cura di procedere delicatamente.

E voilà: la vostra superficie di legno sarà come nuova! Come se non bastasse, il dentifricio è una manna dal cielo anche per rimuovere eventuali graffi dal legno!

N.B Accertatevi sempre di non utilizzare dentifrici sbiancanti che potrebbero scolorire la superficie. Inoltre, cercate di essere caute e di non strofinare troppo forte sulla macchia.

Avvertenze

Occorre provare prima i rimedi in un angolino nascosto onde evitare di danneggiare le superfici!