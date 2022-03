Il legno è un materiale che conferisce eleganza e fascino alla nostra casa. Purtroppo, però, è anche molto delicato e la sua pulizia non sempre è così semplice.

Tra le macchie più temute, ricorrono sicuramente le macchie di calore, ovvero quegli aloni bianchi che troviamo magari sul nostro tavolo di legno, che tendono a formarsi quando appoggiamo una tazza di tè o una pentola bollente.

Per fortuna, però, esistono dei trucchetti casalinghi in grado di togliere queste macchie bianche dal vostro tavolo o mobile di legno. Scopriamoli insieme!

Phon

Il primo trucchetto che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare un phon, lo strumento di cui vi servite per asciugare i vostri capelli.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è impostare il vostro phon sul getto di aria calda e puntarlo sulla macchia, mantenendo una distanza di circa 5 cm dalla superficie per non danneggiare il legno.

A questo punto, spostatelo avanti e indietro sulla macchia così da evitare di surriscaldare un unico punto. È importante, infatti, che non ci sia calore diretto, perché il legno potrebbe surriscaldarsi e presentare, poi, delle macchie scure.

Procedete in questo modo fin quando la macchia non sarà scomparsa. Vi ricordiamo che quest’operazione potrebbe richiedere dai 10 ai 30 minuti, pertanto munitevi di tanta pazienza!

Infine, servitevi di un panno o un tovagliolo e strofinate sulla macchia finché la superficie non sarà libera del tutto pulita e applicate, poi, un po’ di olio di oliva sul legno per renderlo lucente e per idratarlo!

Questo rimedio risulta essere efficace se agite tempestivamente sulla macchia ancora “fresca”.

Bicarbonato di sodio

Un ingrediente che può venire in nostro soccorso in questi casi è il bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà anticalcare e pulenti. Oltre, infatti, a rimuovere queste macchie, è utile anche per pulire i vostri mobili e armadi in maniera delicata!

In una ciotola, quindi, versate un po’ di acqua con bicarbonato e immergete, poi, un panno pulito e morbido nella soluzione così ottenuta.

Strizzatelo per rimuovere l’acqua in eccesso, dopodiché inumidite la macchia da trattare e strofinate con delicatezza. Infine, utilizzate un panno pulito per pulire e asciugare. Addio alone bianco!

Ferro da stiro

Oltre al phon un altro elettrodomestico può esserci di aiuto in caso di aloni bianchi sul nostro mobile o tavolo di legno: il ferro da stiro.

Accertatevi, quindi, che la vostra superficie di legno sia asciutta e appoggiate sulla macchia un canovaccio. A questo punto, impostate il ferro da stiro svuotato di acqua sulla temperatura minima e passatelo direttamente sul panno.

Man mano che proseguite, ricordatevi di spostare il canovaccio di tanto in tanto per controllare se la macchia sta sbiadendo: continuate, quindi, fino a quando non sarà scomparsa.

Ricordatevi, inoltre, di asciugare la superficie con un canovaccio ad ogni passata di ferro così da eliminare ogni traccia di umidità e condensa che potrebbe provocare ulteriori macchie bianche.

N.B Vi ricordiamo di stare attenti e di assicurarvi sempre che il ferro da stiro non sia impostato sulla modalità a vapore. Utilizzate questo metodo con molta attenzione per non rischiare di rovinare la superficie.

Dentifricio

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che sembra essere efficace soprattutto in caso di macchie bianche da calore vecchie e più ostinate: il dentifricio. Inoltre, può tornarci utile anche per togliere i graffi dal legno in maniera veloce ed efficace!

Tutto ciò che dovrete fare è mettere un po’ di dentifricio su un panno asciutto e strofinarlo, poi, sulla macchia. Lasciatelo agire per qualche minuto, dopodiché sfregate sulla macchia delicatamente servendovi di un panno inumidito (e non bagnato).

Se necessario, potete anche ripetere l’operazione anche più volte. Le macchie bianche sul vostro legno saranno solo un brutto ricordo!

N.B Accertatevi sempre di non utilizzare dentifrici sbiancanti che potrebbero scolorire la superficie. Inoltre, cercate di essere caute e di non strofinare troppo forte sulla macchia.

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione delle superfici da trattare prima di cimentarvi nella pulizia con i nostri rimedi.

Occorre provare prima in un angolino nascosto onde evitare di danneggiare le superfici!