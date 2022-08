Quanto sono belle le giornate di mare all’insegna della compagnia e del relax totale?

Pensiamo che sia tutto perfetto e per questo si prende ogni accorgimento al fine di non avere spiacevoli sorprese, come mettere la crema protettiva per il sole.

Vi è mai capitato, tuttavia, di togliere il costume a fine giornata e notare che si sono accumulate macchie di crema solare?

Se è successo, non preoccupatevi! Oggi vedremo insieme come toglierle e avere i costumi super puliti!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia non poteva che essere il primo trucchetto per liberarsi delle macchie presenti sui costumi!

Si tratta, infatti, di un vecchio rimedio della Nonna che non manca mai nelle nostre case e rende tutto super pulito e profumato.

Non dovrete far altro che inumidire il costume e strofinare delicatamente la saponetta di Marsiglia sulla zona interessata, poi risciacquate ripetutamente il costume e strizzate.

Fate asciugare all’aria aperta evitando la luce diretta dei raggi solari ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Un altro metodo che potete utilizzare a vostro vantaggio, data la sua fantastica efficacia, è il bicarbonato di sodio!

Questo rimedio è da prediligere principalmente per i costumi bianchi o molto chiari.

Create una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente andate a spalmare il composto sulla macchia e lasciate che si secchi.

In ultimo dovrete strofinare via il bicarbonato delicatamente e risciacquare il costume, poi lasciate asciugare e le macchie di crema saranno solo un lontano ricordo!

Aceto

Come poteva mancare l’aceto tra i nostri rimedi preferiti per mandare via le macchie dai tessuti?

Il suo potere pulente è ormai una parte fondamentale della nostra routine quotidiana sia in casa che in lavatrice.

Ebbene, per usarlo dovrete mettere qualche goccia d’aceto su un panno in microfibra inumidito e strizzato.

Poi andate a strofinare il panno con aceto sulla macchia di crema del costume e sciacquate, poi fate asciugare e il risultato, come sempre, vi sorprenderà!

Sale e succo di limone

L’unione di sale e succo di limone è sempre quello che serve quando ci sono delle macchie sui tessuti!

Basterà soltanto spargere del sale fino sulla macchia e ricoprirlo poi con il succo di limone, anche in questo caso dovrete lasciare che si secchi.

In seguito con una spazzolina o una spugna non abrasiva strofinate e raschiate via il composto, risciacquate e il costume sarà tornato come nuovo!

Percarbonato di sodio

Se avete più di un costume macchiato e volete prediligere un lavaggio in lavatrice, allora non posso fare altro che consigliarvi il percarbonato di sodio!

Questo fantastico prodotto naturale è perfetto quando bisogna lavare dei tessuti particolarmente sporchi, infatti agisce per bene partendo da una temperatura di 40 gradi.

A tal proposito, è sconsigliato usarlo per i costumi dai colori vivaci, usatelo piuttosto per quelli chiari.

Non dovrete far altro che mettere 1 misurino di prodotto nel cestello e dare il via al lavaggio!

Avvertenze

Per effettuare tutto al meglio, ricordo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei costumi.