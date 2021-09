Come togliere le macchie di deodorante dai panni scuri? Ecco 4 trucchetti!

Non solo i capi bianchi, ma anche i panni scuri tendono a presentare aloni e macchie nella zona ascellare a causa dell’utilizzo dei deodoranti.

In questo caso, l’attenzione nella pulizia deve essere maggiore perché bisogna stare attenti a non sbiadire il tessuto nel tentativo di rimuovere le macchie.

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni rimedi naturali e casalinghi per eliminare le macchie di deodorante sui vostri panni scuri.

Aceto bianco

L’aceto è un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto efficaci. Inoltre, è in grado di neutralizzare i cattivi odori e di ravvivare i colori vivaci dei vostri capi scuri.

Vi basterà riempire, quindi, una bacinella di acqua fredda e versare al suo interno un bicchiere di aceto bianco. Immergete, poi, l’indumento in ammollo per circa un’ora.

A questo punto, utilizzate uno spazzolino e strofinate nella zona delle ascelle, risciacquate e procedete al consueto lavaggio. Per un effetto più efficace ancora, in caso di macchie ostinate, aggiungete nella bacinella un bicchiere di alcol e un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Dopodiché immergete un pezzo di stoffa o un batuffolo di cotone nel composto e strofinatelo sulla macchia. Lasciate agire per circa un’ora e poi lavate in lavatrice seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta di lavaggio.

Bicarbonato

Un altro rimedio che vogliamo consigliarvi per eliminare le macchie di deodorante nella zona ascellare dei vostri indumenti scuri consiste nell’utilizzare il bicarbonato.

Questo ingrediente, infatti, ha proprietà pulenti e svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie in maniera efficace senza sbiadire i colori dei vostri capi scuri.

Riempite, quindi, una bacinella con acqua fredda e aggiungete al suo interno 2 cucchiai di bicarbonato. Mescolate, poi, il tutto e immergete i capi al suo interno.

Lasciateli in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strofinate delicatamente nella zona interessata con uno spazzolino.

Per le macchie più ostinate, potete realizzare una pasta con bicarbonato e acqua da massaggiare direttamente sulla macchia.

Sale

Il sale è un ingrediente molto valido in quanto ha il potere di assorbire l’umidità e l’unto. Per questo, può essere utilizzato per eliminare gli aloni dovuti all’utilizzo del deodorante.

Iniziate con l’inumidire la zona sub ascellare con un po’ d’acqua, in modo che possa assorbire bene il sale e applicate, poi, un po’ di sale q.b sulla macchia.

Utilizzate un cucchiaio per favorire la distribuzione del sale sulla macchia e l’assorbimento da parte del tessuto. In caso di macchia più ostinata, potete anche utilizzare uno spazzolino da denti.

Lasciatelo, quindi, agire per qualche minuto, poi risciacquate in modo da eliminare il sale e procedete con il comune lavaggio.

Mix pulente

Una volta visto come utilizzare il sale e l’aceto, scopriamo insieme un mix pulente molto efficace in caso di macchie davvero ostinate.

Per preparare questo smacchiatore dai forti poteri pulenti, vi basterà versare in una bacinella 200 grammi di sale, 500 ml di aceto, 500 ml di acqua calda e 15 ml di detersivo liquido per i piatti, meglio se ecologico.

A questo punto, mettete il tessuto in ammollo per circa un’ora, dopodiché risciacquate e procedete al comune lavaggio: la macchia sarà solo un brutto ricordo!

Come prevenire la formazione delle macchie di deodorante

Una volta visto come rimuovere queste macchie, vediamo insieme come fare per evitare che si formino.

Innanzitutto, cercate di non indossare subito la maglietta dopo aver messo il deodorante, in modo tale che il tessuto non assorba il deodorante non ancora vaporizzato.

Inoltre, è consigliabile utilizzare dei deodoranti traspiranti, i quali limitano anche la secrezione di sudore. Ricordatevi, infatti, che spesso queste macchie sono frutto della combinazione del deodorante con il sudore.

Infine, per evitare che le macchie vengano fissate e intrappolate nel tessuto, vi consigliamo sempre di effettuare dei lavaggi regolari.

Per un bucato senza macchie!

Ecco alcuni rimedi casalinghi per mantenere i vostri capi sempre al top e per rimuovere varie macchie!