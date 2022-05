Avete presente quando prendiamo dall’armadio quella maglia che ci piace tanto, la indossiamo e poi mentre ci trucchiamo cade una goccia di fondotinta sopra?

Immagino sia successo a tutti almeno una volta e, oltre al dispiacere del non poter indossare il capo che avevamo scelto con tanta cura, c’è la preoccupazione della macchia.

Il fondotinta, infatti, è un prodotto molto pigmentato, dunque bisogna prestare attenzione a come si tratta il tessuto.

Oggi infatti vi dirò tutto quello che serve sapere su come togliere le macchie di fondotinta dalle T-shirt bianche!

Prima di iniziare

Dire addio alle fastidiose macchie di fondotinta non è un’impresa titanica, ma prima di iniziare a vedere dei rimedi efficaci è necessario che vi dia alcuni consigli:

Se vi truccate prima di vestirvi, assicuratevi che l’indumento da indossare abbia il collo abbastanza largo , così non sporcherete il tessuto e non rovinate il make up.

, così non sporcherete il tessuto e non rovinate il make up. Nel caso in cui vi vestiate prima, coprite la maglia con un panno . Il trucco è composto anche da polvere che viene rilasciata dai pennelli anche se non ce ne accorgiamo.

. Il trucco è composto anche da polvere che viene rilasciata dai pennelli anche se non ce ne accorgiamo. Quando la T-shirt si macchia di fondotinta è necessario raschiare l’eccesso usando un coltello e andando appena a “tagliare” appena sopra il tessuto. Tuttavia fate molta attenzione a non espandere la macchia.

e andando appena a “tagliare” appena sopra il tessuto. Tuttavia Non bagnate la maglia e non strofinate un panno sopra perché potreste far entrare ancor di più il fondotinta all’interno delle fibre e l’acqua potrebbe allargare lo sporco.

Bene, una volta chiariti questi punti, andiamo a vedere quali sono i trucchetti più semplici per dire addio alle macchie di fondotinta!

Latte

Il latte è un rimedio della Nonna usato spesse volte per i vestiti, pensiamo ad esempio a quando si vogliono trattare i maglioni infeltriti.

Oltre al potere ammorbidente, il latte possiede anche una grande azione sbiancante che gioca a nostro favore in caso di macchie.

Tutto quello che dovrete fare è mettere la maglia su un asciugamano, poi versate delle gocce di latte alimentare o latte detergente sulla zona interessata.

Lasciate agire per qualche minuto, dopodiché passate al lavaggio in lavatrice.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Acqua ossigenata

Dal momento che stiamo parlando di macchie su capi bianchi, non posso fare a meno di menzionare l’acqua ossigenata!

Questa ha una notevole proprietà smacchiante che viene usata in casi di emergenza, spesso viene sostituita anche alla candeggina dato che è un rimedio di gran lunga più ecologico.

In questo caso bisognerà semplicemente versare delle gocce di prodotto sulla macchia di fondotinta, lasciar asciugare e poi mettere in lavatrice.

Questo rimedio è indicato per i capi in cotone. Inoltre vi ricordo di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi, ossia per uso domestico.

Sapone di Marsiglia

Tra i metodi naturali che ci hanno tramandato le Nonne c’è sempre il nostro caro sapone di Marsiglia!

Ottimo per profumare i panni, per sbiancare e per renderli brillanti come se fossero appena comprati! Il sapone di Marsiglia è molto potente contro le macchie dato che sgrassa a fondo.

Dovrete mettere qualche goccia di sapone su un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida, in seguito andate a tamponare (e non strofinare) sulla macchia, poi potete mettere direttamente in lavatrice.

Vedrete che a fine lavaggio la macchia sarà andata via!

Il rimedio è indicato per indumenti molto delicati come quelli in seta, tuttavia leggete sempre le istruzioni di lavaggio.

Mix per capi resistenti

Ci sono dei capi particolarmente resistenti ad ogni tipo di macchia e quella del fondotinta non fa eccezione.

Come agire in casi del genere, quando sembra che il tessuto sia davvero irrecuperabile?

Beh, non preoccupatevi, c’è una soluzione anche a questo e coinvolge ingredienti che avrete sicuramente in casa!

Dovrete mettere a bollire 1 cucchiaio di bicarbonato con mezzo bicchiere d’aceto. Mettete poi il composto sulla macchia e strofinate delicatamente (senza uscire dall’area della macchia) con uno spazzolino.

A questo punto dovrete versare sopra del borotalco e continuare a raschiare con una spazzola, poi potete passare al lavaggio in lavatrice!

Avvertenze

Le macchie di fondotinta sono particolarmente ostinate, pertanto vi consiglio di leggere attentamente le istruzioni di lavaggio prima di procedere con i rimedi indicati.