In estate non c’è niente di più rinfrescante e buono di un bel gelato!

Che sia al cioccolato, alla frutta o agli agrumi, il gelato è sempre un punto di felicità e ritrovo nei momenti più caldi dell’anno!

Ora immaginate quando facciamo una passeggiata con quella maglia che tanto ci piace e prendiamo allo stesso un gelato, una piccola distrazione ed ecco che la maglia si è macchiata, come fare?

Bene, oggi sono qui proprio per indicarvi 4+1 trucchetti che vi faranno dire addio alle macchie di gelato sui vestiti in poco tempo!

Ghiaccio

Vi sembrerà strano, ma il ghiaccio è il primo metodo a cui si pensa quando capita di macchiarsi i vestiti con del gelato!

Questo trucchetto della Nonna è molto semplice da utilizzare, ma bisogna tener presente che è indicato solo per i vestiti bianchi o molto chiari.

Dovrete semplicemente strofinare un cubetto di ghiaccio sulla zona interessata e dopo aggiungere un po’ di sale da cucina.

Strofinate delicatamente e vedrete che la macchia piano piano andrà via! Se necessario, poi, passate al lavaggio in lavatrice.

Sale

Se invece si sporcano dei vestiti più scuri, allora sarà il caso di usare soltanto del sale senza l’azione del ghiaccio!

Spargete il sale diluito con acqua sulla macchia, strofinate sempre in maniera molto delicata e aspettate un po’ di tempo per capire se la macchia si sbiadisce.

Come nella maggior parte delle volte, inoltre ci sarà bisogno di passare al lavaggio in lavatrice, ma mettendo prima il sale avrete pretrattato perfettamente la macchia!

Sapone di Marsiglia

Quando vi sporcate con un gelato alla frutta, la soluzione è il sapone di Marsiglia!

Per fortuna, quando si tratta di tessuti, questo prodotto viene sempre in nostro soccorso ricordandoci di quanto sia potente la sua azione sgrassante anche sulle macchie ostinate.

Dovrete tamponare la zona interessata con acqua fredda e passare sopra un po’ di sapone di Marsiglia ricordando sempre di non strofinare troppo, soprattutto se si tratta di capi scuri.

Man mano che strofinate noterete subito che l’alone di gelato si riduce, a quel punto passate al lavaggio in lavatrice nel caso in cui non si tolga del tutto.

Acqua frizzante

Un altro rimedio efficace in particolare per i gelati alla frutta è l’acqua frizzante!

L’ossigeno contenuto all’interno di essa la rende efficace all’istante contro le macchie di questo genere, anche se per essere completamente funzionale la si dovrebbe mettere appena il tessuto si macchia.

Versate semplicemente dell’acqua sulla zona interessata, poi passate un panno e strofinate, vedrete che si toglierà quasi all’istante.

Se necessario poi rimediate anche con un lavaggio in lavatrice ed ecco fatto!

In ammollo

Infine, se c’è bisogno di un metodo più prolungato, non posso fare altro che consigliarvi di mettere i panni interessati in ammollo.

L’acqua, tuttavia, dev’essere sempre fredda poiché quella calda dilata la macchia facendola diventare più grande del dovuto.

Potete aggiungere 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia nel secchio e andare a strofinare per togliere tutto lo sporco.

Fate risciacqui delicati senza strizzare troppo l’indumento.

Avvertenze

Per svolgere tutto nella totale sicurezza che i vestiti non si danneggino ulteriormente, vi ricordo di consultare sempre le etichette di lavaggio.