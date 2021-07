Avere vetri puliti a volte può essere davvero una faticaccia. Nonostante il nostro impegno, infatti, questi tendono a presentare macchie e aloni e non sembrano mai lucidi e brillanti come vorremmo.

Ma oggi vi vogliamo suggerire un trucchetto molto curioso per lavare i vetri in maniera naturale e veloce: l’acqua frizzante.

Proprio così! Vi basterà questo ingrediente per avere vetri brillanti in un batter d’occhio! Vediamo insieme come fare.

Procedimento

Provare questo rimedio è davvero un gioco da ragazzi! Inoltre, avrete bisogno solo di una bottiglia di acqua frizzante, di un panno in cotone e dei fogli di giornale. L’avreste mai detto?

Prendete, quindi, la quantità di acqua che vi serve in base alla grandezza della superficie o alla quantità di vetri da lavare e versatela in una bacinella. In alternativa, potete anche aggiungerla in un flacone spray così da avere un detergente per vetri già pronto da utilizzare all’occorrenza.

A questo punto, immergete il panno nella bacinella o spruzzate direttamente l’acqua sui vetri come fate comunemente con i detergenti per vetri che utilizzate e passate, poi, il panno.

Strofinate delicatamente fino a rimuovere le macchie e partite sempre dal centro fino ad espandervi su tutta la superficie, con movimenti orizzontali. Infine, asciugate con cura per evitare la formazione di aloni.

In alternativa al panno in cotone, potete anche utilizzare dei fogli di giornale. Questo trucchetto della nonna, ancora in voga tuttora, è molto efficace in quanto la consistenza della carta e l’inchiostro aiutano ad assorbire lo sporco e rendere i vetri super puliti.

Vi ricordiamo, però, di utilizzare sempre fogli di quotidiano e non quelli delle riviste.

Per un effetto ancora più efficace, quando lavate i vetri, assicuratevi che in quel momento non batta il sole in quella stanza, altrimenti asciugandosi potrebbero rimanere degli aloni.

E voilà: vi sarà bastata un po’ di acqua per avere vetri puliti come non mai!

Perché funziona

Anche se questo trucchetto potrebbe sembrare troppo facile per essere vero, in realtà funziona e c’è un perché. L’anidride carbonica presente nell’acqua frizzante, infatti, produce una reazione in grado di sgrassare e lucidare.

Non a caso, viene utilizzata anche per eliminare macchie di grasso dai tessuti e per lucidare pentole e gioielli.

Altri metodi casalinghi per pulire i vetri

Oltre all’acqua frizzante, esistono altri trucchetti che potremmo provare per avere vetri lucidi e puliti! Vediamoli insieme!

Borotalco

Anche se di solito lo si usa per lenire le irritazioni sulla pelle, in realtà il borotalco, è un antico rimedio della nonna per pulire i vetri e rimuovere tutti gli aloni!

Vi basterà mescolarne 2 cucchiai in 700 ml d’acqua tiepida fino a quando non risulterà completamente sciolto e immergere, poi, un panno in microfibra all’interno della soluzione così ottenuta.

Strizzatelo, passatelo sulla superficie dei vetri e asciugate, poi, con un panno di microfibra inumidito.

Ecco un video per mostrarvi il procedimento:

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di pulizie domestiche ecologiche, non si può non citare il tanto amato sapone di Marsiglia, un ingrediente che vanta proprietà pulenti molto delicate.

Lasciate sciogliere, quindi, qualche scaglia di questo sapone in una bacinella contenente acqua e immergete al suo interno una spugnetta morbida.

Passatelo, poi, sui vetri e strofinate più volte soprattutto sui punti in cui è maggiormente concentrato lo sporco o le macchie e gli aloni.

Aceto bianco

Infine, l’aceto bianco, l’ingrediente le cui proprietà lucidanti lo rendono molto efficace per rendere i vetri lucidi, puliti e trasparenti.

Tutto ciò che dovrete fare è miscelare 100 ml di aceto bianco in mezzo litro d’acqua e versare il tutto in uno spruzzino. Vaporizzate, poi, la miscela su un panno in microfibra e passatelo sulla superficie dei vetri.

Avvertenze

Vi raccomandiamo di utilizzare sempre un panno in microfibra così da evitare di graffiare o danneggiare il vetro.

