Con l’arrivo della primavera, tutte noi amiamo sfoggiare le tanto amate camicie, un indumento versatile adatto sia per look casual che per quelli più eleganti.

Per quanto siano belle appena comprate, però, tendono spesso ad ingiallirsi, soprattutto sull’area dei polsini e dei colletti a causa del contatto con le superfici sporche o con la pelle e il sudore.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere le macchie gialle dai colletti e dai polsini delle camicie ricorrendo solo a rimedi naturali e casalinghi!

Aceto

Il primo rimedio prevede l’utilizzo dell’aceto, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti, sbiancanti e smacchianti. Per usarlo, dovrete mescolare metà bicchiere di aceto e metà bicchiere di acqua e travasare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzatela sul colletto e sui polsini e lasciate agire per circa un’ora. Infine, risciacquate la camicia e procedete con il comune lavaggio: gli aloni gialli saranno solo un brutto ricordo!

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, in grado di sbiancare in maniera naturale! Vi ricordiamo, inoltre, che è una manna dal cielo anche per togliere gli aloni sotto le ascelle!

Mescolate, quindi, 5 cucchiai di bicarbonato e mezza tazza di acqua e versate il composto così ottenuto direttamente sulle macchie gialle. Dopodiché, strofinate delicatamente e lasciate agire per circa mezz’ora. Infine, risciacquate la camicia e procedete con il lavaggio a mano o in lavatrice.

N.B Vi ricordiamo di non strofinare troppo perché il potere leggermente abrasivo del bicarbonato potrebbe danneggiare il tessuto.

Percarbonato

Non solo il bicarbonato è indicato per sbiancare i capi, ma anche il percarbonato, il quale è noto proprio per il suo essere una valida alternativa naturale alla candeggina. Ricordatevi, però, che deve essere utilizzato ad alte temperature (50°) per attivare la sua funzione sbiancante e per rilasciare ossigeno.

In una bacinella contenente acqua calda e un po’ di percarbonato (consultate l’etichetta del prodotto per la dose giusta), immergete la camicia e lasciatela in ammollo per un paio d’ore. Dopodiché, procedete con il lavaggio comune. In alternativa, potete anche direttamente realizzare una pasta con acqua e percarbonato e applicarla sulla macchia per una mezz’ora.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

N.B Il percarbonato non va usato sulla microfibra, seta, rayon, lana e tessuti molto delicati. Non confondete il percarbonato di sodio con il perborato che presenta livelli di tossicità elevati per l’ambiente e per l’uomo

Limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il limone? Vi ricordiamo, infatti, che era utilizzato già dalle nostre nonne per conferire alla biancheria ingiallita il candore originario!

Vi basterà, quindi, affettare 3 limoni e aggiungerli in una pentola grande contenente acqua calda. Dopodiché, immergete la camicia nella miscela per circa mezz’ora prima di strofinare delicatamente con una spazzola sulla macchia e procedere con il normale lavaggio del capo.

N.B Attente a maneggiare la pentola con acqua bollente e ad immergere il capo al suo interno.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata è un rimedio più strong che vi suggeriamo di provare in caso di macchie gialle molto ostinate che non vanno via coi rimedi visti finora.

Mescolate, quindi, in una ciotolina un paio di cucchiai di bicarbonato con acqua ossigenata a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Dopodiché, applicate il composto sulle macchie con l’aiuto di un cucchiaio e lasciate agire per mezz’ora. Infine, non vi resta che strofinare con un vecchio spazzolino e risciacquare: la vostra camicia sarà come nuova!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare sempre l’acqua ossigenata a 10 volumi (3%), in quanto una concentrazione così bassa è innocua e non tossica.

Dentifricio

Un ultimo trucchetto per togliere le macchie gialle dai colletti e dai polsini delle vostre camicie è il dentifricio. Sì proprio quello che utilizziamo per rendere bianchi e splendenti i nostri denti!

Applicate, quindi, un po’ di dentifricio direttamente sulla macchia da trattare e strofinate, poi, con uno spazzolino da denti o una spazzola a setole fino a quando non vedere sbiadire la macchia. A questo punto, procedete con il lavaggio.

E per sbiancare i capi?

Oltre a rimuovere le macchie gialle, i nostri ingredienti casalinghi sono in grado anche di sbiancare il bucato. Ecco, quindi, un video per vedere come fare!

Avvertenze

È consigliabile consultare sempre le etichette di lavaggio dei capi da trattare prima di utilizzare gli ingredienti consigliati.