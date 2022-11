Avere sempre dei cuscini bianchi, candidi e profumati rendono il letto ancor di più il uno dei posti più belli in cui stare!

Spesso, però, accade che la polvere, i segni del tempo, ho qualche macchia possa far ingiallire i cuscini.

Per fortuna nel mondo dei rimedi naturali esistono degli ingredienti ecologici e profumati che riescono a togliere anche lo sporco più ostinato in poco tempo.

Vediamo insieme il metodo del cucchiaio per togliere velocemente le macchie gialle dei cuscini!

Bicarbonato di sodio

Quello che ci fa amare il bicarbonato di sodio è la sua capacità di sbiancare i tessuti in modo facile e veloce.

È per questo motivo che potete sceglierlo al fine di togliere le macchie antiestetiche sui vostri cuscini che andranno via in pochissimo tempo!

Tutto quello che dovrete fare è mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato con un po’ d’acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Prendete il composto, spalmatelo sulla zona da trattare e strofinate delicatamente con un panno, poi lasciate seccare il composto.

Una volta seccato, procedete raschiando via i residui e la macchia non ci sarà più!

Sapone di Marsiglia

Un altro rimedio della Nonna diffuso e apprezzato ancora oggi è il sapone di Marsiglia!

Stiamo parlando di un prodotto naturale che cambia le sorti un bucato in lavatrice tanto che è efficace e anche profumato.

Come il bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia sgrassa e sbianca facilmente i tessuti, quindi con 1 cucchiaio di quest’ingrediente potrete far tornare i cuscini come nuovi!

Dovrete inumidire la zona da trattare, mettete poi il cucchiaio di sapone grattugiato sopra e strofinate delicatamente. Risciacquate e fate asciugare…lo sporco sarà solo un ricordo!

Acqua ossigenata

Avrete sicuramente l’acqua ossigenata in casa, ma sapete che potete usarla sui panni bianchi per togliere anche le macchie più ostinate?

Ebbene sì, l’ingrediente ha in sé un grande potere pulente che potete sfruttare a vostro vantaggio anche per pretrattare lo sporco sui tessuti.

Attenzione! Dovrete usare l’acqua ossigenata a 10 volumi. Inoltre ricordate che può andare solo su tessuti bianchi.

Bene, spargete 1 cucchiaio di prodotto direttamente sulla macchia gialla del cuscino e strofinate sempre con un panno, poi lasciatela asciugare ed ecco che sarà diventato di nuovo bianco!

Succo di limone

Come fare a meno di suggerirvi il succo di limone per rinfrescare e dire addio alle macchie sui cuscini?

Questo prodotto viene usato abitualmente in lavatrice e rappresenta un valore aggiunto per il bucato a cui non potete rinunciare!

Premete 1 cucchiaio di succo di limone si un panno in microfibra inumidito e strofinatelo sul cuscino, poi risciacquate solo con acqua e fate asciugare.

Addio macchie!

Acido citrico

Tutti ormai ne hanno un barattolo in casa ed in effetti l’acido citrico può risolvere tanti di quei problemini in ogni angolo che è irrinunciabile!

Anche per togliere le macchie dai panni è una soluzione efficace, vediamo subito insieme come sfruttarlo per togliere l’ingiallimento dai cuscini.

Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, poi prendetene 1 cucchiaio e mettetelo su una spugna morbida che dovrete strofinare sul cuscino.

A questo punto risciacquate e lasciate asciugare! Conservate il resto della soluzione in un flacone, aggiungete 10 gocce di olio essenziale e avrete ottenuto un ammorbidente naturale!

Mix pulente

Infine vediamo anche un mix pulente da tenere a portata di mano ogni vota che c’è l’urgenza di togliere le macchie dal cuscino o dalla biancheria da letto!

Dovrete semplicemente mescolare 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia sciolto a bagnomaria con 1 cucchiaio di bicarbonato. Aggiungete dell’acqua, se necessario, per renderlo più omogeneo.

Dovrete ottenere un composto denso e spumoso da usare su un panno in microfibra o su una spugna!

Avvertenze

Leggete le istruzioni di lavaggio dei cuscini e quando togliete le macchie strofinate in modo delicato.