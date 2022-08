Da sempre in lavatrice si usano degli ingredienti naturali per prendersi cura del bucato e dell’elettrodomestico con un apporto economico e soprattutto ecologico.

Tra i vari metodi che si prediligono troviamo sicuramente il limone, un agrume fantastico che possiede delle notevole proprietà pulenti.

Oltre ad essere fondamentale nelle pulizie domestiche, rappresenta un valido aiuto anche per la lavatrice, vediamo come usarlo per averla sempre fresca e profumata!

Lavaggi vuoto

I lavaggi a vuoto rappresentano un fattore fondamentale in lavatrice perché servono allo scopo di non accumulare lo sporco e di ripulire l’elettrodomestico da cima a fondo!

Per effettuarli ci sono tanti ingredienti naturali da poter usare ed il limone è uno di questi!

Non dovrete far altro che riempire una tazza di succo di limone e metterla nel cestello, poi avviare il lavaggio a vuoto ad alte temperature.

In questo modo la lavatrice non solo sarà più pulita, ma si spargerà anche un ottimo profumo!

Attenzione! Vi ricordo che bisogna filtrare benissimo il succo di limone per togliere i semi che, altrimenti, potrebbero ostruire i tubi.

Ma quanti lavaggi a vuoto possiamo fare in lavatrice? Se non avete il limone, ecco un video con delle alternative:

Pretrattare le macchie

Un altro metodo molto utile per usare il limone è per pretrattare le macchie!

A volte un lavaggio in lavatrice non basta per mandare via alcune tipologie di sporco ostinato, ma il nostro caro agrume è l’aiuto giusto!

Dovrete spargere un po’ di succo di limone sulla zona interessata dell’indumento e passare sopra un panno in microfibra inumidito e strizzato.

A questo punto mettete tutto nel cestello e avviate il lavaggio, le macchie saranno un ricordo lontano!

Sbiancare il bucato

Quanti metodi proviamo ogni giorno per sbiancare il bucato e ripristinarne la lucentezza di sempre?

Ebbene oggi vi dirò che basta un po’ di limone per ottenere un fantastico risultato!

Una volta fatto il carico dei bianchi in lavatrice, dovrete mettere mezzo misurino di succo di limone sempre ben filtrato nel cestello e avviare il lavaggio.

Addio aloni e benvenuto bucato super canido!

Spray dopo-lavaggio

Una delle cose che si dovrebbero fare quotidianamente è controllare lo stato di pulizia della lavatrice.

Non capita raramente che si lascia accumulare lo sporco, un errore che è meglio non protrarre a lungo perché si potrebbe compromettere l’interno funzionamento dell’elettrodomestico.

Allora vi consiglio di riempire un vaporizzatore con acqua demineralizzata ed il succo di 2 limoni grandi.

Spruzzate la soluzione nel cestello e nella guarnizione almeno una volta al giorno, dopo l’ultimo lavaggio e passate una panno in microfibra.

Per gli altri elementi

Non sono cestello e guarnizione tendono ad accumulare lo sporco, ma anche gli altri elementi della lavatrice.

Per questo vi consiglio sempre di servirvi del nostro agrume preferito che sgrasserà a fondo e toglierà ogni tipo di macchia ostinata in modo veloce ed efficiente!

Usatelo direttamente su una spugna non abrasiva per togliere calcare, muffa e residui di detersivo dal cassettino della lavatrice, dall’oblò e per pulire la parte esterna.

Vedrete che dopo non potrete più rinunciare alla sua efficacia e al suo profumo!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre eventuali istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico prima di procedere con i rimedi descritti.