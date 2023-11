In inverno, i termosifoni risultano essere davvero indispensabili, in quanto aiutano a rendere la casa calda anche quando le temperature esterne sono molto basse.

Con il passare del tempo, però, questi caloriferi tendono a presentare macchie di sporco o macchie di ruggine che conferiscono loro un aspetto per niente bello.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere le macchie di ruggine dal termosifone con rimedi naturali!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie più ostinate sempre con un approccio molto delicato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotola, aggiungere poi acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto denso e applicarlo sulla macchia servendovi di una spugnetta.

Dopodiché, lasciatelo in posa fino a quando non si asciuga e rimuovetelo, poi, con della carta vetrata.

Aceto

In alternativa al bicarbonato, potete anche ricorrere all’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti da essere super efficace sulle macchie di ruggine.

In questo caso, dovrete semplicemente versare un po’ di aceto su una spugnetta e tamponarla, poi, sulla macchia.

Dopodiché, fate agire per qualche ora e infine passate la carta vetrata strofinando delicatamente sulla ruggine.

Se lo preferite, potete anche versare direttamente l’aceto in un vaporizzatore e spruzzarlo sulla macchia.

Succo di limone e sale

Altri due ingredienti da dispensa che possono venire in vostro soccorso per togliere le macchie di ruggine dal termosifone sono il limone e il sale, i quali svolgono una forte azione pulente e abrasiva.

Se da una parte, infatti, il limone è in grado di smacchiare, dall’altra il sale è in grado di disincrostare. Non a caso, vengono utilizzati insieme per ottenere una sorta di spugnetta naturale al limone!

Versate, quindi, 1 cucchiaio di sale e succo di limone quanto basta in una ciotola fino ad ottenere un composto denso.

Dopodiché, applicatelo sulla macchia di ruggine e lasciate agire per qualche ora. Infine, rimuovete il tutto servendovi di una spazzola per trattare i metalli o con la carta vetrata, risciacquate con un panno e addio ruggine sul vostro termosifone!

Patate

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo della patata, efficace per disincrostare e per rimuovere le macchie di ruggine.

In questo caso, dovrete tagliare una patata a metà, intingerla in un po’ di bicarbonato e strofinarla sulla macchia.

Dopodiché, lasciate agire per qualche ora prima di rimuovere il tutto con la carta vetrata.

Come pulire il termosifone da cima a fondo

Una volta visti alcuni trucchetti per rimuovere le macchie di ruggine, vediamo insieme alcuni accorgimenti da seguire per evitare la sua formazione.

Innanzitutto, vi suggeriamo di procedere sempre con la pulizia regolare e accurata. Per farla, dovrete spegnere i termosifoni, mettere degli asciugamani ed una bacinella sotto così da non bagnare il pavimento e passare un phon sulle fessure in modo da liberare tutto il termosifone dalla polvere.

Dopodiché, versate l’ acqua calda e un bicchiere di aceto in una brocca, mescolate il tutto e travasate la miscela così ottenuta nelle fessure del termosifone.

Infine, passate un panno in microfibra per asciugare accuratamente e per rimuovere gli ultimi residui di acqua. Ricordatevi, infatti, che tenere i termosifoni ben asciutti permette di evitare la formazione della ruggine!

E se volete un video per vedere come fare, ecco a voi!

Avvertenze

I metodi indicati di seguito vanno bene in caso di macchie piccole. Se le macchie di ruggine sono molto grandi e richiedono una totale verniciatura del calorifero, è necessario consultare prima un esperto. Ricordate di indossare dei guanti e procedere sempre con cautela.