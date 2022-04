La macchina è sempre come una seconda casa dato che, per un motivo o per un altro, la si usa ogni giorno rendendola quanto più comoda e confortevole possibile!

Potremmo dire che in questo senso il mondo si divide in chi ha sempre tutto in ordine e chi invece si trova bene nel caos totale!

Ad ogni modo c’è una cosa che colpisce tutti, ovvero le macchie nella macchina, quelle che non vorremmo mai vedere!

Proprio per questo motivo oggi vedremo insieme come togliere le macchie dai sedili della macchina con un semplice rimedio fai da te!

Sedili in pelle

Parliamo anzitutto dei sedili in pelle, quelli più difficili da trattare perché delicati e facilmente tendenti a sporcarsi.

Per togliere le macchie da questo tipo di tessuto non dovrete far altro che inumidire una pezza con acqua e aggiungere qualche goccia di latte.

Successivamente andate a strofinare delicatamente la pezza sulla macchia finché non vedete che sarà andata completamente via, potete ripetere l’operazione più volte.

N.B. Se avete l’acqua demineralizzata, il procedimento sarà ancora più efficace!

Sedili in tessuto

Ora vediamo quali sono i migliori metodi per togliere le macchie dai sedili in tessuto!

Questi li troviamo nelle macchie più vecchie in quanto le nuove hanno rivestimenti principalmente in pelle o in plastica!

In caso di sporco, dunque, vi consiglio vivamente di usare il bicarbonato di sodio!

Fate una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua a filo, poi spalmatela su una spugna morbida e strofinate sulla macchia, successivamente fate seccare.

Quando sarà asciutto potrete aspirare o togliere manualmente il tutto e addio macchie!

Sedili in plastica

Se avete i sedili ricoperti in plastica non trovate troppi problemi a togliere le macchie in quanto la plastica è impermeabile e vi renderà tutto molto semplice!

Quello che dovrete fare è provare anzitutto a passare solo una pezza inumidita con acqua calda.

Se non dovesse funzionare, potete procedere versando delle gocce di aceto bianco o aceto di mele su un panno in microfibra e strofinando sulla macchia.

Sedili in velluto

In ultimo vediamo i migliori rimedi per pulire e dire addio alle macchie dai sedili in velluto!

A tal proposito l’ingrediente naturale più indicato non può che essere il sapone di Marsiglia, in quanto è delicato ma ha allo stesso tempo un forte potere sgrassante!

Mettetelo su una spugna morbida in versione liquida o in scaglie e strofinate sullo sporco, poi risciacquate e ripetete i passaggi finché la macchia non sarà venuta via completamente.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi descritti prima su un angolino nascosto al fine di non danneggiare i sedili.