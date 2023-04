Sono tanti i motivi per cui si possono sporcare gli asciugamani, ma sicuramente le macchie di trucco predominano!

Sia quando ci si strucca male, sia quando si usano gli asciugamani proprio come panno struccante, ci si ritrova delle macchie molto ostinate e difficili da mandare via.

Ma togliere non è impossibile! Basta usare i rimedi giusti! Vediamo come dire addio alle macchie di trucco dagli asciugamani con alcuni rimedi fai da te!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia ha il primato tra gli ingredienti che mandano via in poco tempo macchie ostinate come quelle del trucco, per questo lo mettiamo in cima alla lista!

Per usarlo dovrete semplicemente inumidire l’asciugamano e poi strofinare sopra il panetto di sapone energicamente finché la macchia non si sbiadisce.

Non ci vorrà molto prima di vedere l’asciugamano completamente pulito, a quel punto sciacquatelo e passate al lavaggio in lavatrice, sarà di nuovo perfetto e profumato!

Aceto

L’azione sbiancante e sgrassante dell’aceto è un altro trucco fantastico quando ci si ritrova le macchie di trucco sugli asciugamani.

Per tale ragione, infatti, l’aceto viene usato in lavatrice anche come ammorbidente naturale insieme a delle gocce d’olio essenziale.

Bagnate l’asciugamano e mettete delle gocce d’aceto sulla macchia di trucco, strofinate energicamente e poi mettete direttamente in lavatrice.

Con un lavaggio delicato avrete modo di ottenere un ottimo risultato!

Sapone giallo

Il sapone giallo, proprio come il sapone di Marsiglia, è usato fin dall’antichità per mettere a nuovo i vestiti e proteggerli dallo sporco più ostinato.

Con questo meraviglioso prodotto si puliscono anche i pennelli del trucco, quindi perché non sfruttarlo a nostro vantaggio anche al fine di mandare via lo sporco dai vestiti?

Prendete una pallina di sapone, spalmatela sulla spugnetta e strofinate energicamente sulla parte interessata, poi mettete in lavatrice.

Bicarbonato di sodio

Non poteva di certo mancare anche il bicarbonato di sodio tra i nostri ingredienti migliori per risolvere il problema comune del trucco sugli asciugamani.

L’azione abrasiva di questo prodotto della Nonna manda via anche il mascara, il fondotinta o i rossetti molto carichi di colore che di solito stentano ad andare via.

Mescolate 1 cucchiaio di bicarbonato con qualche goccia d’acqua fino ad ottenere la consistenza di un gel, poi strofinate il composto sull’asciugamano finché la macchia non si sbiadisce e poi mettete in lavatrice.

Usate questo rimedio soprattutto con gli asciugamani bianchi o molto chiari.

Limone e sale

Il trucchetto di limone e sale, proprio come il bicarbonato, è molto indicato per gli asciugamani più chiari che hanno bisogno di essere puliti a fondo dal trucco.

Dovrete sempre bagnare tutto l’asciugamano, poi spargere il sale sulle macchie e premere sopra del succo di limone fino a coprire tutto il sale.

Successivamente dovrete strofinare con uno spazzolino e poi mettere in lavatrice facendo un lavaggio a temperature di almeno 40°.

Addio sporco!

Olio di cocco

L’olio di cocco, usato appunto nella cosmesi naturale anche per struccare il viso, rimuove il trucco sui tessuti in modo facile e veloce.

Dal momento che presenta una consistenza solida, dovrete prendere un pezzetto di prodotto e metterlo sulla macchia di trucco già inumidita con acqua.

Strofinate il tessuto per togliere al meglio lo sporco e risciacquate più volte per poi inserire in lavatrice e godervi il fantastico risultato con gli asciugamani di nuovo super puliti!