Spesso, ci ritroviamo delle macchie di umidità sul materasso che lo fanno sembrare sporco e usurato.

Queste macchie sono dovute principalmente all’infiltrazione di liquidi nel materasso o all’eccesso di sudorazione che tende ad accumularsi.

Per questo, oggi vedremo insieme come toglierle utilizzando l’acqua ossigenata.

Procedimento

Utilizzare l’acqua ossigenata per pulire il vostro materasso dalle macchie di umidità è davvero un gioco da ragazzi, in quanto avrete bisogno solo dell’acqua ossigenata per uso domestico, ossia a 10 volumi (o al 3%) e di alcuni dischetti di cotone.

Quindi, versate un po’ di questo prodotto sui dischetti fino ad impregnarli, dopodiché applicateli sulle macchie e lasciateli agire per circa mezz’ora.

A questo punto, passate un panno inumidito e ben strizzato sulla macchia in modo da rimuovere il prodotto ancora presente e lasciate asciugare il materasso preferibilmente all’aria aperta.

In alternativa, potete anche mescolare mezzo bicchierino da caffè contenente acqua ossigenata con 3 cucchiaini di bicarbonato e mezzo cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido fino ad ottenere una sorta di composto super pulente.

Dopodiché, immergete la punta di un panno in microfibra nel composto e passatelo sulle macchie. Infine, come già visto, fate asciugare il materasso e le macchie di umidità saranno solo un brutto ricordo.

N.B. Vi consigliamo di utilizzare l’acqua ossigenata per uso domestico, ossia a 10 volumi (o al 3%).

Altri trucchetti per rinfrescare il materasso

Oltre al trucchetto con l’acqua ossigenata per pulire i materassi e rimuovere le macchie di umidità presenti, però, ce ne sono altri altrettanto efficaci. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Non possiamo che partire dal bicarbonato, il quale è un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, smacchianti e sbiancanti. Inoltre, permette di lavare a secco alcune superfici difficilmente lavabili come appunto il materasso, i tappeti e i divani in tessuto!

Vi basterà, quindi, versare il bicarbonato sulle macchie e strofinare con una spazzola morbida per farlo penetrare nel tessuto. Dopodiché, lasciate agire per un paio d’ore e passate l’aspirapolvere per aspirare il bicarbonato in eccesso.

Per un effetto ancora più efficace, potreste anche aggiungere al bicarbonato alcune gocce di Tea tree oil in modo da limitare anche la proliferazione batterica.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è una manna dal cielo noto anche per essere in grado di eliminare i cattivi odori.

In questo caso, dovrete semplicemente versare un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua, immergere un panno nella soluzione così ottenuta e strizzarlo bene per renderlo umido e non bagnato.

Dopodiché, passatelo delicatamente sulla superficie del materasso e fatelo asciugare all’aria aperta per evitare ulteriori macchie di umidità.

Borotalco

Infine, non ci resta che vedere un ultimo trucchetto in grado di rinfrescare e lavare a secco i vostri materassi che presentano macchie di umidità e cattivi odori. Parliamo del borotalco, il quale svolge un’azione assorbente in grado di assorbire lo sporco.

Anche in questo caso, come per il bicarbonato, dovrete cospargere il materasso con il borotalco, farlo agire per un po’e passare una spazzola. Dopodiché, fate agire per circa mezz’ora prima di rimuovere la polvere di borotalco con le mani o con l’aspirapolvere.

Il borotalco assorbirà tutto lo sporco e l’umidità lasciando il materasso come nuovo. Inoltre, potete utilizzarlo anche sui cuscini, per assorbire il grasso e il sebo in eccesso.

Metodo del coperchio

E se volete anche conoscere il metodo del coperchio, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Ricordo di leggere sempre le indicazioni di lavaggio del materasso che possedete. Provate sempre il composto descritto su un angolino nascosto per assicurarvi che non macchi o danneggi il tessuto.