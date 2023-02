Siamo sicuramente tutti d’accordo che la zona più “antipatica” e difficile dove togliere la muffa sono i binari della doccia!

Il nero che si forma lungo il silicone e negli angoli dei binari è davvero molto ostinato ed è per questo che spesso non si riesce ad ottenere un buon risultato.

Bisogna perseverare ogni giorno cercando di ammorbidire lo sporco e mandarlo poi via in modo definitivo. In virtù di questo oggi vedremo insieme come togliere la muffa dai binari della doccia con il metodo della carta igienica!

Ingredienti

Non possiamo pensare di iniziare ad usare questo metodo senza aver prima preso tutti gli ingredienti che ci servono!

Si tratta di due semplici elementi che sicuramente potete trovare in casa, ecco nel dettaglio:

1 bottiglia di acqua ossigenata a 10 volumi (quella comune di uso domestico)

Carta igienica a doppio velo (altrimenti di sgretola subito)

Sembrerà assurdo, ma per mandare via la muffa dai binari della doccia non avrete bisogno d’altro!

Probabilmente vi sorprende l’uso dell’acqua ossigenata, ma forse non sapete che rappresenta un rimedio perfetto da non tenere sempre a portata di mano.

Infatti questo prodotto riesce a mandare via lo sporco in modo molto efficace grazie alla sua azione pulente e sgrassante.

Procedimento

Passiamo senza esitare al procedimento!

La carta igienica che dovrete procurarvi dovrà avere la stessa lunghezza dei binari, tagliatene però 3 strisce in modo che possa essere più resistente.

Sovrapponete queste strisce, arrotolatele e disponetele sui binari della doccia, successivamente versate l’acqua ossigenata su tutta la carta igienica in modo abbondante.

Fate una leggera pressione sulla carta così che possa aderire meglio allo sporco sui binari e lasciare in posa per almeno un paio d’ore.

Trascorso questo tempo, non vi resta che togliere la carta igienica e noterete subito che tutto lo sporco si è attaccato sopra!

Se ci sono ancora dei residui strofinateli via passando uno spazzolino in maniera molto delicata ed ecco fatto!

In alternativa

Sebbene l’acqua ossigenata sia un potentissimo metodo per dire addio alla muffa nei binari della doccia, potete usare anche delle alternative.

In casa avrete sicuramente uno dei seguenti ingredienti che possono sostituire quello suddetto e dare comunque un fantastico risultato.

Scopriamoli insieme!

Aceto

Prima di tutti è l’aceto quello a coniugare benissimo metodi ecologici ed efficaci allo stesso tempo.

Inoltre funziona benissimo contro il calcare e la muffa, ma non potete usarlo se avere i materiali della doccia in marmo o pietra naturale, altrimenti potreste rischiare di macchiarli.

Bene, dovrete seguire lo stesso procedimento descritto con la carta igienica, ma mettere dell’aceto (preferibilmente aceto d’alcol) anziché acqua ossigenata.

Bicarbonato

Subito dopo l’aceto c’è sicuramente il bicarbonato a posizionarsi tra i rimedi alternativi per il metodo della carta igienica nella doccia.

Quello che dovrete fare è preparare una pasta dalla consistenza di un gel mescolando quanto basta di bicarbonato di sodio e acqua a filo.

Spalmate il composto su tutta la carta igienica arrotolata e mettete nei binari, facendo sempre la pressione giusta in modo che lo sporco possa aderire alla carta.

Togliete quando il composto si sarà seccato e mandate via eventuali residui.

Acido citrico

Ad avere una buona efficacia contro la muffa è anche l’acido citrico, un elemento naturale estratto dagli agrumi.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, versate poi all’interno di in un vaporizzatore.

Quando avete stratificato la carta igienica, arrotolatela e spruzzate una quantità abbondante di prodotto, poi lasciate agire nei binari della doccia.

La muffa sarà andata via in poco tempo!

Succo di limone

Finiamo le alternative con il succo di limone!

Oltre ad essere fantastico perché ha una proprietà sgrassante molto incisiva, il limone è anche profumato e rilascerà il suo odore in tutta la doccia.

Dovrete fare sempre gli stessi passaggi, premendo però il succo di limone su tutta la carta igienica!