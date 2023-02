Come togliere l’odore di frittura dopo aver fatto le chiacchiere

L’arrivo del carnevale vuol dire una cosa soltanto: lasagna e chiacchiere!

La lasagna è un pasto indiscutibile di questa tradizione, così come le chiacchiere, ma hanno una bella differenza, di cosa parliamo?

Beh, della modalità di cottura! Mentre la lasagna non dà fastidio a nessuno, le chiacchiere vanno fritte per cui dopo lasciano l’odore di frittura in cucina.

Vediamo come toglierlo in poco tempo!

Pentolino con aceto

Il metodo del pentolino con aceto è quanto di più efficace e veloce possiate usare per liberarvi degli odori sgradevoli lasciati dalla frittura.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente mettere sul fuoco un pentolino di piccole dimensioni con dell’aceto di mele (il quale possiede un odore più gradevole) e portarlo ad ebollizione.

Una volta raggiunto il bollore, lasciate che il vapore dell’aceto si sparga in tutta la cucina catturando la puzza e donando di nuovo freschezza!

Riutilizzate l’aceto rimasto mettendolo in un vaporizzatore da usare all’occorrenza per la pulizia della cucina.

Infuso d’alloro

Se non si vuole limitare a togliere i cattivi odori, ma si desidera anche lasciare un buon odore all’interno della cucina, allora potete procedere con un infuso d’alloro!

Le foglie di questa meravigliosa pianta rappresentano un modo fantastico di mandare via la puzza e dare un tocco unico al vostro ambiente.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dovrete mettere 4 foglie d’alloro in un pentolino con acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, fate scaldare fino a bollore.

Successivamente basterà lasciare l’infuso in cucina per qualche ora et voilà…la puzza sarà solo un ricordo lontano!

Bicarbonato di sodio

Saprete bene che il bicarbonato ne ha tante di qualità e tra queste troviamo anche quella anti-odore, per cui è perfetto nel nostro caso!

Usatelo mettendo una ciotola piena di bicarbonato all’interno della cucina prima, durante e dopo la frittura. Questo aiuterà a non avere puzza in corso d’opera.

Per avere anche un buon odore versate 5 gocce di olio essenziale nella ciotola con il bicarbonato, mescolate per bene ed ecco fatto!

Oli essenziali

Proprio come l’aceto, anche gli oli essenziali rappresentano un metodo molto immediato, da usare quando l’odore di frittura delle chiacchiere è davvero troppo intenso.

Non dovrete far altro che scegliere il profumo che preferite, in cucina è consigliabile prediligere quelli agrumati o comunque molto freschi.

Scaldate un pentolino con acqua calda, poi trasferite in una tazza e versate 4/5 gocce di oli essenziali all’interno, lasciate in cucina e poi godetevi l’inebriante profumo!

Attenzione! Non mettete l’olio direttamente sul pentolino mentre si sta riscaldando, altrimenti darete un’intensità troppo forte che potrebbe disturbare.

Lavanda

Come non menzionare anche la lavanda tra i trucchetti che mandano via gli odori non graditi?

Questo fiore dalle mille sfumature è fantastico da sentire all’interno di ogni stanza e anche in cucina ha il suo perché!

Allo stesso modo dell’alloro, anche in questo caso basterà procedere facendo un infuso d’acqua e 1 rametto di lavanda da tenere in cucina finché la puzza di frittura non sarà passata.

Quello che resta dell’infuso mettetelo in lavatrice insieme a 1 misurino di bicarbonato per avere dei panni profumati e super puliti!

Agrumi

Un profumo che combacia proprio con un ambiente come la cucina è quello degli agrumi!

È lì che li si usa maggiormente e l’odore meraviglioso che emanano è la strada giusta anche per mandare via la puzza di frittura dopo le chiacchiere.

Dovrete prendere un agrume a scelta e tagliarlo a metà: una parte dovrà diventare del succo e con l’altra ricaverete delle fette.

Mettete poi sia le fette che il succo nel pentolino con acqua e procedete sempre secondo le indicazioni date nei precedenti paragrafi.

In alternativa tagliate delle fette di limone ed arancia, disponetele su una teglia con della carta forno e infornate a 170° per una decina di minuti. Non ci vorrà molto prima di sentire un profumo fantastico all’interno della cucina!

Sale grosso

Ora passiamo al sale grosso, ultimo rimedio che potete usare per avere di nuovo la cucina priva di odori!

Dovrete semplicemente mettere del sale grosso in una ciotola con mezzo cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento.

Il sale svolgerà non solo la funzione anti-odorante, ma sarà fantastico anche per ridurre il tasso di umidità all’interno della cucina.