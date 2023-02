Addio Pelucchi da cappelli, guanti e sciarpe con questi Trucchetti

Il kit anti-freddo fatto di sciarpa, guanti e cappelli è quello che ci salva quindi dobbiamo uscire durante l’inverno!

Giorno dopo giorno, a furia di usarli, si possono formare i peli o i pelucchi che danno anche molto fastidio perché si attaccano sui panni.

Anche se ce ne sono in grandi quantità, si possono togliere facilmente con alcuni trucchetti che non conoscete, vediamoli insieme così da rendere di nuovo lisci questi tessuti in lana!

Spugnetta

Un metodo molto vecchio, ma sempre efficace per mandare via peli e pelucchi dai maglioni è usare una semplice spugnetta!

Avrete mai pensato che un elemento che si trova sempre in casa è ideale per far tornare le sciarpe e quant’altro come nuovi?

Dovrete stendere gli indumenti interessati su un piano, tenderli per bene e passare la spugnetta dal lato abrasivo.

Ricordate di essere molto delicati, altrimenti otterrete l’effetto contrario e cioè che si staccheranno ulteriori fili di lana.

Pietra pomice

Non solo la spugnetta, ma anche un oggetto usato da innumerevole tempo come la pietra pomice rappresenta un ottimo rimedio per mandare via peli e pelucchi.

Come nel caso precedente, dovrete essere molto cauti e delicati nell’usarla perché si possono rovinare le fibre. La pietra riesce a rompere i legame elettrostatico e fa venire via tutti i pelucchi in poco tempo.

Tenete sempre gli indumenti stesi per bene, passate la pietra su tutta la superficie e vedrete che man mano riuscirete a togliere tutto in poco tempo e senza stancarvi!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Il risultato sarà sorprendente!

Scotch

Un trucchetto che potete usare a vostro vantaggio quando i pelucchi sono localizzati e non si trovano proprio su tutto il tessuto è lo scotch!

Usare una striscetta di scotch è l’ideale nei momenti in cui non avete troppo tempo, come i secondi prima di scendere dove ci si deve ricordare sempre di mille cose!

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è staccare una striscia di scotch (va bene anche il nastro isolante) della lunghezza necessaria. Fatela aderire benissimo ai pelucchi e poi fate un solo strappo veloce.

Noterete subito che i peli sono attaccati allo scotch ed ecco fatto!

Foglio per asciugatrice

Chi possiede un’asciugatrice, ha sicuramente a portata di mano i fogli che si mettono al suo interno.

Sappiate che l’utilità di quei fogli non si ferma solo ad assorbire meglio l’acqua nell’elettrodomestico, ma possono essere degli ottimi alleati contro peli e pelucchi!

Altro non dovrete fare che passare energicamente il foglio su cappelli, sciarpe e guanti, i pelucchi si staccheranno con un facilità unica perché il foglio eliminerà il legame elettrostatico.

Così potrete tornare ad indossarli senza problemi!

Lavarli al rovescio

Ultimo trucco che bisogna prendere in considerazione riguarda il lavaggio del kit anti-freddo!

Innanzitutto bisogna sempre consultare le etichette di lavaggio così da capire quali sono le temperature e le modalità giuste.

È bene, inoltre, lavare a mano o, se proprio si deve usare la lavatrice, effettuare un programma molto delicato e mai a temperature alte.

Ma il vero segreto è lavare cappelli e guanti al rovescio così che non subiscano lo “stress” della lavatrice e si possa ridurre drasticamente la formazione di peli e pelucchi.

Avvertenze

Fate molta attenzione all’utilizzo degli oggetti indicati per togliere i pelucchi e consultate sempre le istruzioni di lavaggio.