Come togliere la polvere da divano e materasso senza Aspirapolvere

Togliere la polvere dalle superfici della casa non è una faccenda difficile, quando però si deposita sui tessuti, il discorso diventa più complicato.

Sebbene non ce ne accorgiamo, la polvere entra ogni giorno all’interno delle fibre di divani e materassi, per cui è necessario rimuoverla a fondo di tanto in tanto.

Scopriamo come farlo anche senza aspirapolvere!

Bicarbonato a secco

Il primo metodo, nonché uno dei più diffusi, è utilizzare il bicarbonato a secco.

Questo elemento è infatti uno dei più gettonati quando non si ha il tempo né il modo di lavare i tessuti grandi, ma si vuole ottenere comunque una buona efficacia.

Inoltre, il bicarbonato possiede sia un’azione antiodorante, sia un’azione antipolvere in quanto va ad eliminare tutti gli acari ed i batteri.

Dovrete dunque procedere spargendo uniformemente il bicarbonato sul materasso o sul divano e facendo lo stare in posa per almeno un’ora e mezza; successivamente toglietelo e, nel caso del materasso, fate lo stesso procedimento anche con l’altro lato del materasso.

Spazzola apposita

Da molti anni esistono anche delle spazzole apposite da usare quotidianamente per togliere non solo la polvere, ma anche peli capelli e quant’altro sia da divani che da materassi.

Si tratta di spazzole in tessuto speciale con una doppia faccia che da un lato tolgono lo sporco, dall’altro invece rendono liscia ed omogenea tutta la superficie del tessuto.

Ah sono ideali soprattutto per i divani in camoscio o in velluto e per tutti i tipi di materasso.

In alternativa alle spazzole speciali potete usare anche una comune spazzola dalle setole morbide con un po’ di bicarbonato sopra per togliere efficacemente tutta la polvere.

Sapone di Marsiglia

Non può mancare anche il sapone di Marsiglia tra i rimedi che puliscono a fondo i tessuti togliendo la polvere e prevenendone la sua comparsa.

Questo trucchetto è molto semplice da usare: dovrete sciogliere 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato in una bacinella con dell’acqua calda; immergete poi un panno in microfibra nella soluzione, strizzatelo per bene e passate le energicamente su tutto il divano o sul materasso.

Lasciate asciugare all’aria aperta e in pochissimo tempo i tessuti saranno puliti, privi di polvere e con un inebriante profumo lasciato dal sapone!

Acqua ossigenata

In caso di divani o materassi bianchi o molto chiari che presentano delle macchie ostinate, oltre alla polvere, non potrete fare a meno di utilizzare l’acqua ossigenata.

Questo prodotto, largamente sottovalutato in casa, risulta invece l’ideale quando sia tessuti del genere, sia gli indumenti sono colpiti da uno sporco ostinato.

Dovrete semplicemente riempire un vaporizzatore con dell’acqua demineralizzata ed 1 bicchiere di acqua ossigenata; vaporizzate il composto su tutto il materasso e su tutto il divano e poi subito dopo passate un panno in microfibra strofinando sulle zone da trattare.

Una volta asciutto il vostro divano o il vostro materasso saranno completamente come nuovi!

Succo di limone

Terminiamo i trucchetti con il succo di limone, un agrume che non manca mai di dare ottimi risultati sia sulle superfici di casa, sia in lavatrice e per i tessuti.

Così come per il sapone di Marsiglia, anche il limone oltre al pulito donerà ai materassi e ai divani un profumo fresco ed inebriante.

Riempite un flacone spray con dell’acqua demineralizzata e il succo di un limone grande, in più potete aggiungere 5 o 6 gocce di un olio essenziale agli agrumi per intensificare il profumo.

Spruzzate il composto su un panno in microfibra e passatelo sul divano sul materasso, vedrete poi che fantastico risultato!

Avvertenze

Provate tutti i rimedi prima in un angolo non visibile per assicurarvi che non macchino il tessuto.