Quando ci dedichiamo alla pulizia domestica e rimuoviamo la polvere accumulata, c’è sempre qualche punto della casa che sfugge al nostro controllo perché meno accessibile.

Tra questi, per esempio, la parte superiore degli armadi e dei mobili, che spesso trascuriamo ma che tendono ad accumulare davvero molta polvere.

Ma per fortuna, oggi vedremo insieme non solo come togliere la polvere che si deposita sopra gli armadi ma anche come prevenirla con questo metodo!

Prima di iniziare

Innanzitutto, prima di procedere con la pulizia, è importante ricordare di effettuare quest’operazione con qualcuno che possa starci accanto e sorreggere anche eventualmente la scala o la sedia che utilizzeremo per arrivare fino alla parte superiore dell’armadio o mobile.

Inoltre, vi ricordiamo di non utilizzare lo spolverino perché potreste rischiare di spostare la polvere da una parte all’altra o di farla depositare sul pavimento.

È bene, infatti, utilizzare sempre direttamente un panno in microfibra inumidito con gli ingredienti che vedremo di seguito, così da permettere alla polvere di restare attaccata al panno senza cadere giù. A questo punto…procediamo con la pulizia!

Bicarbonato

Il primo trucchetto per rimuovere la polvere da sopra gli armadi consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente in grado non solo di detergere a fondo le superfici e rimuovere le macchie di polvere, ma anche di prevenire la sua formazione.

Versate, quindi, due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua e mettete il tutto in uno pratico spruzzino. Vaporizzate, poi, la miscela così ottenuta sulle superfici più tendenti all’accumulo di polvere e voilà: sarà pulita come non mai!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto permette di eliminare la polvere in casa e di far sì che non si attacchi facilmente. Realizzate, quindi, una miscela fatta di parti uguali di aceto e di acqua e travasatela in un flacone spray.

A questo punto, vaporizzatela sulla parte superiore dell’armadio e con una spugna morbida, iniziate a strofinare la miscela partendo dalle zone laterali fino alla parte centrale. Addio polvere sugli armadi!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Inoltre, potrete utilizzare questa miscela anche per pulire i pensili e le ante del vostro armadio!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto su superfici quali pietra naturale o marmo perché potrebbe corroderle.

Sapone di Marsiglia e olio essenziale agli agrumi

La combinazione del sapone di Marsiglia con l’olio essenziale agli agrumi è in grado di dare vita a un vero e proprio spray acchiappapolvere!

Per realizzarlo, vi basterà riempire uno spruzzino con acqua e aggiungere, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e 8 gocce di olio essenziale agli agrumi.

Agitatelo energicamente così da far amalgamare il tutto, dopodiché, vaporizzatelo sulla superficie da lavare e passate un panno per raccogliere la polvere!

Questa miscela sarà efficace in quanto si lega alla polvere e la fa venire via quando passate il panno e forma, poi, uno strato isolante tra cariche opposte che impedirà alla superficie di “richiamare” a sé le particelle di polvere!

Mix antipolvere

Infine, vediamo un’ultima miscela in grado di rimuovere la polvere e tenerla lontana dal vostro armadio, la quale prevede la combinazione di più ingredienti.

Per creare questa soluzione, infatti, dovrete mescolare 2 bicchieri d’acqua, 2 di aceto, 1 di sapone di Marsiglia e 1/2 cucchiaio di olio d’oliva. Versate, quindi, la miscela così ottenuta in un flacone oppure immergete direttamente un panno al suo interno.

Dopodiché, vaporizzatela sulla superficie superiore dell’armadio e passate un panno per raccogliere la polvere. La miscela sarà in grado di creare una patina speciale tale da permettere alla polvere di non depositarsi facilmente!

Trucchetto bonus: fogli di giornale

Una volta visto come pulire la parte superiore del vostro mobile o armadio, vediamo insieme un ultimo trucchetto per rendere più facile la prossima pulizia: il trucchetto dei fogli di giornale.

Tutto ciò che dovrete fare è attaccare dei fogli di giornale sulla superficie quando sarà ancora umida, in modo che sia totalmente ricoperta.

In questo modo, infatti, il mobile sarà protetto e la polvere si depositerà sui fogli di giornale che potete buttare e sostituire con altri senza dover ricorrere alla pulizia profonda.

Vi consigliamo di scegliere fogli di quotidiani, ma andranno bene anche fogli presi dalle riviste o dai depliant dei supermercati. Ricordatevi, però, di sostituirli spesso così da non avere più polvere in casa!

Avvertenze

Sebbene i nostri rimedi siano delicati e naturali, ricordiamo sempre che è molto importante seguire le istruzioni fornite dal produttore prima di procedere con la pulizia dei vostri armadi per evitare di danneggiarli.

Inoltre, consultate sempre un medico se siete soggetti allergici alla polvere.