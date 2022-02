Quante volte abbiamo parlato del bicarbonato e dei suoi immensi benefici?

Non c’è dubbio che quando si menziona questo prodotto, possiamo essere sicuri di usare un metodo efficace e che non ci deluderà!

Il bicarbonato di sodio, infatti, possiede tante proprietà diverse, da quella pulente a quella anti-odore, che lo rendono la star dei metodi naturali!

Oggi vedremo il suo utilizzo in alcuni mobili della casa che vanno protetti e curati costantemente.

Scopriamo tutti i trucchetti col bicarbonato nell’armadio e nei cassetti!

Contro l’umidità

Un modo molto indicato per usare il bicarbonato nell’armadio e nei cassetti è per combattere l’umidità.

Infatti, questo prodotto assorbe naturalmente l’umidità liberando gli spazi chiusi da eventuali macchie o cattivi odori.

Potete usarlo in vari modi, nell’armadio vi consiglio di mettere una ciotola piccola piena di bicarbonato e cambiarla almeno una volta a settimana.

Nei cassetti, invece, dato che potrebbe essere più facile sporcare i vestiti, vi consiglio invece di mettere il bicarbonato in alcuni sacchetti e poi posizionarlo negli angoli.

Addio cattivi odori

Con il bicarbonato potete dire addio ai cattivi odori!

Ebbene sì, non solo nell’armadio o nei cassetti, ma anche all’interno del frigo o in cucina è ottimo per neutralizzare la puzza!

Tutto quello che dovrete è riempire dei sacchetti traspiranti con il bicarbonato di sodio e appenderli nell’armadio o posizionarli nei cassetti.

Vedrete che in poco tempo i cattivi odori andranno via, naturalmente vi consiglio sempre di far seguire una profonda pulizia dei mobili dopo aver usato questo trucchetto!

Per profumare

L’azione del bicarbonato insieme agli oli essenziali è utile anche per profumare armadi e cassetti!

In che modo? Ve lo dirò subito!

Dovrete creare una pasta densa con bicarbonato e 5 o 6 gocce di olio essenziale a vostro piacimento, successivamente trasferite il composto in un sacchetto, una ciotola o qualsiasi tipo di contenitore a vostro piacimento e posizionate nei mobili.

Vedrete che i vostri vestiti e oggetti si manterranno profumati a lungo e non avrete la minima traccia di cattivo odore!

Per pulire

Non potevamo elencare i benefici dell’utilizzo del bicarbonato di sodio senza menzionare il fatto che è fantastico anche per pulire!

Quando vedete che l’armadio o i cassetti hanno bisogno di una bella ripulita perché pieni di polvere, di residui o di muffa potete affidarvi a questo prodotto!

Vi consiglio di riempire un secchio d’acqua calda e versare all’interno 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie.

Pulite prima con una spugnetta e successivamente risciacquate con un panno in microfibra.

I vostri mobili saranno super puliti e profumati!

Contro la muffa

Come abbiamo accennato prima, il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato contro la muffa.

Oltre a comparire sulle pareti, negli elettrodomestici, nella doccia e quant’altro, spesso la muffa si genera anche all’interno dei mobili, soprattutto se non si lasciano arieggiare di tanto in tanto.

Dunque, per dire addio a questo problema, create una pasta densa con bicarbonato e acqua a filo, successivamente mettete il composto su una spugnetta e strofinate delicatamente fino a rimuovere lo sporco.

In seguito dovrete risciacquare abbondantemente e poi dedicatevi alla pulizia dell’intero armadio o dei cassetti in modo da prevenirne la comparsa.

Avvertenze

Vi ricordo di usare questi metodi provandoli prima in un angolino nascosto. Inoltre prestate attenzione alle dosi e non usate il prodotto in caso di allergia o ipersensibilità.