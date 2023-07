Quando fa caldo, tutte noi tendiamo a mantenere sempre le porte e le finestre aperte, nel tentativo di rinfrescare la nostra casa.

Oltre ad entrare aria fresca, però, favoriamo anche l’accesso della polvere che si deposita su tutte le superfici attaccandosi anche a causa dell’eccessiva umidità.

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchi per togliere la polvere più velocemente quando le finestre sono sempre aperte!

Bicarbonato

Il primo trucchetto che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere la polvere velocemente e prevenire anche la sua formazione.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua e travasare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray. A questo punto, vaporizzatela sulle superfici che presentano l’accumulo di polvere, passate un panno in microfibra inumidito più volte, risciacquate e il gioco è fatto!

Detergente agli agrumi

Un altro trucchetto molto efficace per rimuovere e prevenire la formazione della polvere è il detergente agli agrumi fai da te. Per realizzarlo, dovrete riempire il vostro spruzzino con acqua e aggiungere un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido, dopodiché versate anche 8 gocce di olio essenziale agli agrumi e il vostro spray è pronto per l’uso.

Dovrete semplicemente vaporizzare la miscela sulla superficie, passare un panno in microfibra inumidito con acqua, risciacquare e…la polvere sarà solo un brutto ricordo! Come se non bastasse, questa miscela sembra formare uno strato isolante tra cariche opposte impedendo così che la superficie “richiami” a sé le particelle di polvere.

Capi in lana

In sostituzione ai panni in microfibra possiamo utilizzare vecchi capi in lana in quanto questi svolgono una funzione elettrostatica in grado di richiamare subito la polvere. Considerati spesso dei panni cattura polvere fai da te, vi basterà prendere un vecchio maglione, tagliarlo in 4 grandi rettangoli e passarli, poi, sulle varie superfici.

Se volete, invece, rimuovere la polvere sotto i letti o negli spazi più nascosti, potete anche avvolgere uno di questi rettangoli intorno alla mazza di una scopa e fermarli con un elastico oppure con un nastro.

Trucchetto delle lenzuola

Avete presente le salviettine umidificate che permettono di rimuovere la polvere dalle superfici e, al contempo, lucidarle? Ecco, ora vediamo insieme un trucchetto per realizzarle a casa, partendo da vecchie lenzuola. Munitevi, quindi, di :

300 ml di aceto

300 ml di acqua calda

2 cucchiaini di olio di oliva

la buccia di un limone e succo

In un barattolo a chiusura ermetica, inserite le bucce di limone, l’aceto, l’acqua, il succo di limone e l’olio d’oliva. Dopodiché, tagliate il lenzuolo a pezzi, inserito nel barattolo, chiudetelo e rovesciatelo, per far sì che il cotone possa assorbire tutto.

A questo punto, strizzate i panni, lasciateli asciugare al sole e, una volta asciutti, potrete usarli per rimuovere la polvere. Addio polvere in casa!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto su superfici quali pietra naturale o marmo perché potrebbe corroderle.

Calze in microfibra

Non solo i vecchi capi in lana sono in grado di assorbire la polvere in eccesso, ma anche le vecchie calze in microfibra, in quanto questo tessuto è molto simile ai comuni panni cattura polvere disponibili in commercio.

Applicate, quindi, un vecchio collant su un bastone allungabile, dopodiché passatelo sulle superfici per rimuovere la polvere. In alternativa, potete anche usarli come un guanto per pulire i mobili o le piccole superfici. Noterete che tutta la polvere si attaccherà sul vostro collant e libererà la vostra casa!

Spray Cattura Polvere

E se volete sapere come realizzare anche uno spray cattura polvere, ecco un video pensato per voi che vi seguirà step by step!

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le istruzioni fornite dal produttore nella cura, pulizia e conservazione delle varie componenti della casa.