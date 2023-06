Il Trucco Anti-Spreco per togliere polvere e Ragnatele su muri e pavimenti

La formazione della polvere in casa sembra essere davvero inevitabile nonostante la pulizia, in quanto questa è composta da particelle come le cellule morte della pelle, le fibre dei vestiti, il polline delle piante e così via.

Oltre alle superfici orizzontali, però, questa tende ad accumularsi anche sulle pareti e sui pavimenti, facendo diventare questi posti i rifugi preferiti dei ragni.

Per questo, oggi vedremo insieme un trucco anti-spreco per togliere la polvere e le ragnatele sui muri e sui pavimenti!

Come si fa

Questo trucchetto è molto efficace in quanto permette di utilizzare semplicemente una scopa e vecchie calze in microfibra, che magari non usate più o che sono bucate, il cui tessuto è molto simile ai panni cattura polvere disponibili in commercio.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di un vecchio collant bucato o sfilato e di una scopa o anche semplicemente un bastone allungabile, in modo che possiate utilizzarlo per pulire sotto i letti o sulla parte più alta delle pareti.

Allargate, quindi, le calze e applicatele sulla scopa o sul bastone, dopodiché legatele con un elastico in modo da fissarle meglio. A questo punto, passate questa scopa cattura-polvere sui muri, soffermandovi soprattutto sugli angoli dove ci sono le ragnatele, e sui pavimenti e noterete che la polvere verrà via in un batter d’occhio!

Per un’azione più efficace, è consigliabile infilare sulla scopa o sul bastone un calzino vecchio prima ancora della calza: in questo modo si assorbirà ancora meglio la polvere e sarà anche più delicato e morbido sul pavimento e sui muri.

Altri trucchetti per togliere la polvere in casa

Oltre al trucchetto già visto con i collant, ci sono altri materiali che potete riutilizzare per togliere la polvere in casa senza sprechi. Vediamoli insieme!

Capi in lana

In alternativa ai vecchi collant, potrete anche riutilizzare vecchi capi in lana, i quali sono utili per ricavarne dei veri e propri piumini fai da te! Vi basterà, quindi, tagliare un maglione di lana in 4 grandi rettangoli e avvolgere, poi, questi rettangoli attorno alla mazza di una scopa.

Dopodiché, utilizzate un nastro o un elastico per fermare il tessuto in lana e passate questa sorta di piumino fai da te sui muri e sul pavimento: la polvere sarà solo un brutto ricordo!

Vecchie lenzuola

Avete delle lenzuola vecchie che non utilizzate più? Bene, sarete felici di sapere che potrete riutilizzarle per ottenere dei panni elettrostatici fai da te, in grado di rimuovere la polvere sulle superfici.

Prendete, quindi, un vecchio lenzuolo, ritagliatelo e applicatelo su una scopa o su un bastone, avendo cura di legarlo con un elastico. Dopodiché, utilizzate questo piumino sui muri e sui pavimenti e… della polvere non ci sarà più traccia!

Trucchetto dello scotch

Infine, vediamo insieme un ultimo trucchetto in grado di rimuovere la polvere velocemente e senza sforzi sui muri e sui pavimenti: il trucchetto dello scotch! Ovviamente, questo trucchetto richiede l’utilizzo dello scotch, pertanto è consigliabile solo nei casi in cui non possiate provare i trucchetti descritti precedentemente. Munitevi, quindi, di:

Scotch di carta

1 scopa dalle setole dure

Dovrete, quindi, semplicemente attaccare lo scotch orizzontalmente sulle setole della scopa in modo che tocchi per terra e passare, poi, la scopa sul pavimento o sui muri. Noterete che lo scotch intrappolerà velocemente la polvere e le ragnatele senza sporcare neppure le setole della scopa!

Ovviamente, vi raccomandiamo di cambiarlo ogni volta che vi sembrerà troppo pieno di polvere e di sostituirlo con un’altra striscia di scotch!

Anti-polvere fai da te

Avvertenze

Vi ricordo di verificare che i rimedi possano essere efficaci sui vostri pavimenti provandoli prima in una piccola area, in modo da non sprecare prodotti ed oggetti.