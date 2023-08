Se da una parte la lavatrice è in grado di lavare i nostri capi e cacciarli dal cestello profumati e freschi, dall’altro tende essa stessa a puzzare.

Soprattutto durante le vacanze estive, poi, quando non utilizzata per qualche giorno o qualche settimana, potremmo ritrovarci una strana puzza di chiuso nel cestello a causa della mancata circolazione di aria.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di chiuso in lavatrice quando torni dalle vacanze!

Aprire lo sportello

La prima cosa da fare per cercare di far scemare subito quella puzza tanto odiata è aprire lo sportello e lasciarlo aperto per un bel po’ in modo da favorire il ricambio d’aria.

In realtà, vi suggeriamo di tenere aperto lo sportello sempre e non solo quando sentite il cattivo odore, così che possiate anche evitare il ristagno della condensa a causa dell’ambiente molto umido che si forma nel cestello. L’ideale, quindi, sarebbe quello di chiuderlo solo durante il ciclo di lavaggio.

Fare un lavaggio a vuoto

Una volta fatta arieggiare la lavatrice, vi suggeriamo di procedere subito con un lavaggio a vuoto in modo da pulire a fondo tutta la lavatrice e rimuovere non solo la puzza di chiuso ma anche lo sporco accumulato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 tazze di aceto nel cestello e procedere con il ciclo di lavaggio: dei cattivi odori non ci sarà più traccia! L’aceto, infatti, è un ingrediente in grado di deodorare ed eliminare anche i cattivi odori più ostinati!

In alternativa, potete anche usare l’acido citrico, in grado anche di rimuovere il calcare: dovrete aggiungere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, versare questa miscela nel cestello e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature. In linea generale, vi suggeriamo di effettuare i lavaggi a vuoto una volta al mese in modo da avere l’elettrodomestico sempre pulito!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice, a causa del suo impatto ambientale. Per questo, vi chiediamo di prediligere sempre l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è comunque preferibile rispetto ai detersivi normalmente disponibili in commercio.

Pulire il cestello

Oltre al lavaggio a vuoto in grado di pulire tutta la lavatrice, vi suggeriamo di procedere anche con la pulizia mirata del cestello, in modo da rinfrescarlo e profumarlo.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi suggeriamo, quindi, di aggiungere circa 500 ml di aceto bianco e 5 cucchiai di bicarbonato in un secchio contenente circa 3 litri di acqua e agitare la miscela con la mano in modo da far sciogliere gli ingredienti.

Dopodiché, aggiungete anche alcune gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite in modo da profumare questa miscela e immergete un panno nel composto così ottenuto. A questo punto, passatelo più volte nel cestello e il gioco è fatto!

Infine, risciacquate con un panno inumidito e asciugate accuratamente con un panno pulito, avendo cura di lasciare lo sportello aperto per evitare la puzza di umido. Per la scelta dell’olio essenziale, vi consigliamo di utilizzare quello di Tea tree in modo da prevenire anche la formazione della muffa e dei cattivi odori.

Mettere un asciugamano profumato

A questo punto, passiamo a vedere un trucchetto in grado di portare un bel profumo nel cestello della vostra lavatrice: il trucchetto dell’asciugamano! Dovrete, quindi, semplicemente strofinare un panetto di sapone di Marsiglia su entrambi i lati di un asciugamano e metterlo, poi, nel cestello.

A questo punto, non vi resta che avviare il lavaggio a vuoto e…aprire lo sportello sarà un piacere per il vostro olfatto!

Spruzzare il deodorante fai da te

Un ultimo trucchetto prevede la preparazione di un deodorante fai da te per lavatrice che potete fare a casa in maniera facile e veloce. Vi basterà, infatti, aggiungere 300 ml di acqua in un vaporizzatore e aggiungere, poi, il succo filtrato di 2 limoni.

A questo punto, agitate il flacone e vaporizzate la miscela nel cestello: non farete più a meno di questo trucchetto! Come se non bastasse, poi, il profumo inebriante del limone si diffonderà in tutto il bagno!

E se volete un video con tutti questi trucchetti per togliere la puzza di chiuso nella lavatrice dopo le vacanze, ecco a voi!

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione. In caso di guasti consultare in prima istanza un tecnico.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.