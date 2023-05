In un elettrodomestico come la lavatrice molto spesso si accomunano tanti fattori diversi che poi portano vari problemini, come la puzza di chiuso.

Quest’ultimo è il caso di cui ci occuperemo oggi, vedendo quali possono essere le soluzioni adatte a ripristinare il profumo e la freschezza nella lavatrice usando solo 1 bicchiere.

Fatto sta che le cause possono essere diverse, dalla mancanza di passaggio d’aria nel cestello fino a problemi più seri come un mal funzionamento nelle tubature.

Sale grosso

Iniziamo con un ingrediente da cucina che, forse, non conoscete ancora fino in fondo!

Le nostre Nonne sanno bene tutti i vantaggi del sale grosso per la casa, oltre alla funzione fondamentale che svolge in cucina.

Nel caso della lavatrice, questo prodotto darà modo di togliere cattivi odori, di estirpare il calcare dal cestello e dai tubi, donando una lavatrice praticamente come nuova!

Tutto quello che dovrete fare è riempire 1 bicchiere e mezzo di sale, metterlo nel cestello e avviare un lavaggio a temperature alte, così che possa agire per bene.

Nel caso in cui vogliate anche un buon odore, aggiungete 6 gocce d’olio essenziale nel bicchiere con il sale ed ecco fatto!

Acido citrico

Amato sempre di più per le sue tante virtù, l’acido citrico si posiziona tra i migliori prodotti naturali ed ecosostenibili per le pulizie in casa!

Dà il meglio di sé anche in lavatrice, sia per i panni che per il nostro caso, ovvero toglie a fondo i cattivi odori senza problemi!

Preparate una miscela sciogliendo 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, aggiungete 1 cucchiaino di olio essenziale e versate tutto in lavatrice.

Dopo il lavaggio, la lavatrice avrà un profumo che vi inebrierà!

Aceto d’alcol

L’aceto d’alcol è quell’ingrediente di cui si fa sempre una scorta in casa, perché prezioso davvero in ogni angolo!

Tra le caratteristiche che potrete apprezzare di più di quest’ingrediente c’è quella di mandare via la puzza che si forma non solo in lavatrice, ma un po’ dappertutto. Infatti, viene usato anche quando in cucina si diffonde l’odore di fritto o di pesce.

Dunque, riempite 2 bicchieri d’aceto, versateli nel cestello e procedete con un lavaggio a temperature sempre alte, così che tolga anche eventuali macchie di calcare.

Vedrete che risultato fantastico!

Bicarbonato di sodio

Ora andiamo al bicarbonato che, come l’aceto d’alcol, non manca mai nei mobili di casa.

L’azione abrasiva e sbiancante sono solo una parte delle capacità di quest’ingrediente; potete, infatti, usarlo anche per mandare via la puzza più ostinata, come quella di chiuso all’interno della lavatrice.

Per usarlo basterà riempire 1 o 2 bicchieri di prodotto, mettere nel cestello e fare un lavaggio lungo ad una temperatura di 90°. In questo modo i cattivi odori, ma anche muffa e calcare andranno via in un batter d’occhio!

Limone

I più attenti ai rimedi naturali sanno benissimo che il limone è uno degli ingredienti cardine per togliere lo sporco, per mandare via la puzza e per profumare.

Sarà, quindi, molto semplice far ricadere la scelta su questo meraviglioso agrume al fine di mandare via i cattivi odori di chiuso dalla lavatrice.

Filtrate per bene il succo di limone fino a riempire un bicchiere intero; fate attenzione a non far cadere anche i semini, altrimenti rischiare di ostruire i tubi.

Non avrete bisogno di aggiungere dei profumi perché il limone ci penserà da solo!

Percarbonato

Il percarbonato di sodio non si vede mai distaccato dal suo uso per i panni, ma in realtà viene usato anche in casa per diverse faccende domestiche!

Questo prodotto è in grado di togliere la puzza dalla lavatrice in modo efficace e veloce, donando un risultato fantastico!

Anche in questo caso basterà mettere 1 bicchiere colmo di prodotto nel cestello e avviare il lavaggio sempre a temperature alte e mai breve.

Lavaggio interno (VIDEO)

Infine non posso fare a meno di racchiudere tutti i miei trucchetti con un video che può aiutarvi a trovare meglio il trucchetto giusto per voi!

Avvertenze

Se la puzza di chiuso dovesse persistere dopo vari tentativi manuali, è il caso che intervenga un esperto.