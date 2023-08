La valigia è il simbolo del viaggio e delle vacanze, in quanto diventa la nostra alleata durante i giorni fuori casa per portare con noi tutto l’essenziale.

Dopo un anno di non utilizzo, però, potreste aprire la valigia e ritrovarvi degli odori non proprio piacevoli al suo interno. Quindi, come fare?

Facile, bastano questi trucchetti per togliere la puzza di chiuso dalla valigia che è rimasta chiusa per un anno!

Effettuare una pulizia profonda

Innanzitutto, la prima cosa da fare per eliminare i cattivi odori che si sono formati nella valigia consiste nel pulirla a fondo. Per farlo, vi suggeriamo un ingrediente noto proprio per le sue proprietà anti-odore: l’aceto. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare quantità uguali di aceto e acqua e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela nella parte interna della valigia, lasciate agire per un po’ e passate un panno in microfibra. Infine, lasciatela asciugare completamente all’aria aperta e il gioco è fatto! Altri ingredienti casalinghi e naturali come l’aceto, dalle proprietà anti-odore, sono il bicarbonato e il succo di limone.

Bicarbonato

Il bicarbonato può essere utilizzato non solo come ingrediente per pulire a fondo la valigia ma anche come polverina in grado di assorbire i cattivi odori e di pulire a secco la vostra valigia.

In questo caso, quindi, dovrete cospargere il bicarbonato nella valigia e ricoprire tutto il fondo, dopodiché richiudetela e lasciate agire per tutta la notte. L’indomani, vi basterà rimuovere il bicarbonato con una spazzola o con l’aspirapolvere e noterete che non ci sarà più traccia di cattivi odori! In caso la puzza sia ancora lì, è possibile anche fare agire il bicarbonato per più giorni così da farla assorbire tutta!

Caffè macinato

Oltre al bicarbonato, c’è un altro ingrediente in dispensa che può venire in vostro soccorso in caso di cattivi odori nella valigia: il caffè, il cui aroma è tanto piacevole per noi!

Questo ingrediente, inoltre, viene utilizzato per togliere anche la puzza dal frigorifero! Come già visto prima, quindi, dovrete versare il caffè macinato sul fondo della valigia e farlo agire per qualche giorno.

Dopodiché, rimuovetelo con una spazzola o l’aspirapolvere e addio cattivi odori! Se volete, inoltre, prolungare quest’effetto anti-odore e portare anche un buon profumo nella valigia, potete versare il caffè macinato in un vecchio collant o in un sacchettino, aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza che preferite maggiormente e posizionarlo negli angoli della valigia!

Non solo non ci sarà più puzza di chiuso, ma non si formerà neppure l’umidità!

Come abbiamo già detto, il caffè macinato è un rimedio utile anche per togliere la puzza dal frigorifero. A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!

Trucchetto del pane

Per quanto possa sembrarvi strambo come trucchetto, in realtà il pane non è solo un alimento ma anche un ingrediente che potete usare in casa per assorbire i cattivi odori. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato nel forno per togliere la puzza al suo interno!

Vi basterà, quindi, immergere un piccolo pezzo di pane bianco nell’aceto bianco e mettere, poi, il pane nella valigia. A questo punto, richiudetela e fate agire per circa 24 o 48 ore.

Fogli di giornale

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nell’utilizzare dei fogli di giornale, i quali vantano una forte proprietà assorbente. Oltre ad assorbire i cattivi odori, infatti, sono utili anche per assorbire le macchie sui vetri.

Appallottolate, quindi, dei fogli di giornale e metteteli, poi, all’interno della valigia per qualche giorno. Se, però, il cattivo odore è molto intenso, vi suggeriamo di sostituire la carta ogni 2 o 3 giorni.

Come prevenire la puzza in valigia

Finora abbiamo visto come rimuovere la puzza in valigia con rimedi naturali e casalinghi. Ma se volessimo, invece, prevenirla? In quel caso, dovrete innanzitutto procedere con la pulizia della valigia ogni due mesi circa in modo da evitare la formazione dell’umidità e della muffa. Durante la pulizia, ricordatevi sempre di farla asciugare accuratamente all’aria aperta.

Inoltre, sarebbe bene conservare la valigia sempre in un posto fresco e asciutto e di non metterla mai in luoghi pieni di umidità e di muffa. Se, invece, la riponete in luoghi abbastanza umidi, come sgabuzzini o cantine, allora mettete al loro interno dei sacchetti di cotone contenenti sale o bicarbonato con qualche goccia di olio essenziale.