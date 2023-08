Tutti i rifiuti che produciamo li gettiamo nella pattumiera, che teniamo solitamente sotto il lavello. Per quanta cura possiamo avere di questo contenitore, però, non di rado questo presenta cattivi odori.

Soprattutto con il caldo, poi, la puzza tende ad evaporare ancora di più e a diffondersi in tutto l’ambiente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni trucchi da provare sotto il sacchetto se la pattumiera puzza molto a causa del caldo!

Prima di iniziare

Sebbene i trucchetti che vi consiglieremo riguarderanno alcuni ingredienti da mettere sotto al sacchetto in modo da assorbire i cattivi odori, ci teniamo a dire che innanzitutto è importante procedere con la pulizia di questo contenitore in modo da eliminare la puzza in maniera definitiva e non coprirla solo.

Per farlo, versate 4 bicchieri colmi di aceto in una bacinella contenente acqua e aggiungete, poi qualche goccia di Tea Tree oil, che vanta proprietà anti-micotiche e battericide.

Quindi, usate questa miscela per pulire la pattumiera, risciacquate accuratamente e fate asciugare al sole per evitare che possa formarsi l’umidità. A questo punto, vediamo gli ingredienti da mettere sotto al sacchetto per prevenire la formazione dei cattivi odori!

Sale

Il primo rimedio che vi proponiamo di utilizzare è il sale, noto a partire dalle nostre nonne per la sua capacità di assorbire l’umidità e la puzza in casa.

Per provarlo, quindi, dovrete semplicemente prendere una manciata di sale e versarlo sul fondo della pattumiera fino a ricoprirlo completamente. Dopodiché, mettete il sacchetto e il gioco è fatto! Affinché questo rimedio sia sempre efficace, però, vi suggeriamo di sostituire il sale dopo qualche giorno.

Bicarbonato

Efficace come il sale è il bicarbonato, un altro ingrediente da dispensa dalle proprietà anti-odore in grado anche di togliere i cattivi odori dal frigorifero!

Come già visto prima, quindi, dovrete versare alcuni cucchiai di bicarbonato nel fondo del bidone, avendo cura di creare uno strato spesso. Dopodiché, inserite un sacchetto nuovo e voilà: la puzza nella pattumiera sarà solo un brutto ricordo!

Inoltre, potreste anche provare il trucchetto del doppio sacchetto, inserendo due sacchetti nella pattumiera così da ottenere un doppio strato che bloccherà la fuoriuscita dei fluidi dei rifiuti.

Anche in questo caso, sarebbe bene cambiare l’ingrediente almeno una volta alla settimana in modo da impedire anche la proliferazione dei batteri.

Limone

Se il sale e il bicarbonato sono considerati ingredienti da dispensa in grado di trattenere e assorbire i cattivi odori, il limone, invece, è noto proprio per il suo profumo inebriante!

Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume viene utilizzato per profumare anche una stanza soggetta ai cattivi odori come il bagno! In questo caso, quindi, dovrete spargere sul fondo del bidone le bucce di 2 limoni già utilizzati e…godetevi la magia!

Caffè

Un altro ingrediente da dispensa noto per il suo profumo è il caffè, il cui aroma inconfondibile risulta essere molto piacevole. Inoltre, come se non bastasse questo ingrediente è in grado di assorbire la puzza!

Versate, quindi, i fondi di caffè asciutti sul fondo del bidone e inserite il sacchetto: noterete che dei cattivi odori non ci sarà più traccia! In caso abbiate i chicchi di caffè, vi basterà metterli in alcuni sacchetti di tela da collocare, poi, sul fondo della pattumiera.

Cannella

Dopo gli ingredienti visti finora, non poteva mancare all’appello la cannella, una spezia nota proprio per la sua capacità di profumare la casa e rimuovere i cattivi odori!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è collocare una stecca di cannella (o più di una) sul fondo della pattumiera, mettere un sacchetto e… che profumo!

Oli essenziali

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo degli oli essenziali, che vengono utilizzati in casa proprio per profumare naturalmente il bucato e le superfici.

In questo caso, dovrete semplicemente impregnare alcuni batuffoli di ovatta o dischetti di cotone con alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite, metterli sul fondo del bidone e inserire il sacchetto: la puzza nella pattumiera sarà solo un brutto ricordo!

Avvertenze

Vi suggeriamo di sostituire gli ingredienti una volta a settimana, quando avvertite che non sono più efficaci o che il profumo è sparito.