Gli odori provenienti dalle scarpe a volte possono diventare una vera sfida, soprattutto dopo lunghe giornate all’insegna del movimento e dello sport.

Fortunatamente, però esistono rimedi naturali efficaci per combattere questo fastidioso problema, basteranno poche ore eliminare via la puzza e ripristinare l’odore delle scarpe.

Vediamo insieme come togliere la puzza dalle scarpe con rimedi naturali e con ingredienti comuni che puoi trovare in casa!

Bicarbonato di sodio

Partiamo proprio dal bicarbonato di sodio, un rimedio naturale altamente efficace per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe.

Per usarlo, non dovrai far altro che cospargere una generosa quantità di bicarbonato di sodio all’interno delle scarpe e lasciarlo agire durante la notte.

Questa sostanza assorbirà gli odori, lasciando le tue scarpe fresche e profumate al mattino!

Se vuoi avere anche un buon odore, puoi aggiungere 1 goccia di olio essenziale sul bicarbonato dopo che lo hai sparso all’interno della scarpa.

Aceto di mele

Una delle peculiarità più apprezzate dell’aceto di mele è sicuramente la potenza che possiede contro i cattivi odori.

L’ingrediente è, infatti, molto utile per togliere via gli odori persistenti, come quelli che puoi sentire nelle scarpe, dunque perché non sfruttarlo a tuo vantaggio?

Prepara una soluzione con aceto e acqua in parti uguali e versa all’interno di un flacone spray; successivamente spruzza la soluzione all’interno delle tue scarpe, strofina sopra un panno pulito e lascia agire.

L’aceto neutralizzerà gli odori e ucciderà i batteri responsabili della cattiva puzza!

Borotalco

Il trucco del borotalco è un altro rimedio naturale contro i cattivi odori nelle scarpe che non solo aiuta ad eliminarli, ma le profuma anche tantissimo!

Il procedimento per usarlo è simile a quelli che abbiamo già visto precedentemente: dovrai soltanto spargere un po’ di borotalco all’interno delle scarpe e scuoterle per distribuirlo uniformemente.

Lascialo agire per qualche ora del giorno o durante la notte, quindi scuoti via l’eccesso prima di indossarle nuovamente. Sentirai un profumo fantastico!

Amido di mais

L’amido di mais è un’alternativa inodore al borotalco e può essere utilizzato in modo simile.

La grande particolarità di quest’ingrediente è che riesce ad assorbire anche grandi quantità di umidità in modo semplice e veloce, ti dico subito come usarlo!

Tutto quello che dovrai fare è spargere l’amido di mais all’interno delle scarpe per assorbire l’umidità e neutralizzare gli odori.

Aspetta sempre un’intera notte, oppure lasciali durante il giorno all’aria aperta.

Bucce di agrumi

Le bucce di agrumi, come quelle di limone o arancia, contengono oli essenziali naturali che possono contribuire a mascherare gli odori sgradevoli.

Procurati delle bucce di agrumi, togli la parte bianca e inseriscile all’interno delle scarpe; lasciale agire finché non senti che la puzza è andata via definitivamente.

Monitora anche lo stato delle bucce di agrumi e fai attenzione che non formino la muffa, in questo modo sarai sicura di risolvere il problema al 100%.

Sale grosso

Ultimo ingrediente che vedremo insieme per togliere la puzza dalle scarpe è il sale grosso.

Oltre che un ingrediente fondamentale in cucina, il sale grosso è un disidratante naturale che può aiutare ad assorbire l’umidità e ridurre gli odori.

Riempi le calzature con del sale grosso e lascialo agire per alcune ore, in modo da neutralizzare gli odori indesiderati.

Potrai accorgerti che il sale diventa liquido perché avrà assorbito molta umidità; a quel punto non ti resta che toglierlo, passare un panno asciutto e ripetere il passaggio.

Tutti i trucchetti (VIDEO)

Per farti vedere nel dettaglio tutti i trucchetti per togliere la puzza dalle scarpe ho preparato questo video dedicato: