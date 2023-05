Basta una bottiglia di Aceto di Alcol per fare tutte queste pulizie in Casa

Per ogni zona della casa spesso si usano tanti prodotti diversi quando in realtà ne basterebbe solo uno per avere una casa impeccabile in poco tempo!

Un ingrediente naturale in grado di svolgere questo compito è l’aceto d’alcol il quale, ormai, non manca mai nei mobili e nelle dispense di ogni casa.

Scopriamo subito come fare le pulizie in casa usando solo una bottiglia di questo fantastico prodotto!

Attenzione! Prima di proseguire con i metodi per usare l’aceto, ricordiamo che non può mai essere usato su superfici in marmo e pietra naturale.

Contro il calcare

Iniziamo da quella che è la qualità più apprezzata è più conosciuta dell’aceto, ovvero quella di togliere il calcare in modo impeccabile.

Una bottiglia d’aceto, infatti, si sostituisce tranquillamente a tutti i detersivi industriali i quali hanno uno scarso impatto salutare per l’ambiente; inoltre l’aceto è anche molto economico.

Ogni qualvolta trovate delle macchie di calcare in casa, basterà vaporizzare sopra una buona quantità da aceto e strofinare con una spugnetta finché non si toglie definitivamente.

In caso di calcare ostinato, invece, dovrete attendere circa 20 minuti per far sciogliere benissimo le macchie e poi risciacquare in maniera accurata.

Il calcare non sarà mai più un problema!

Per i cattivi odori

Un’altra capacità tipica dell’aceto è quella di eliminare prontamente gli odori, anche quelli più forti ed ostinati.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Non a caso, viene impiegato in cucina quando si preparano cibi fritti o dall’aroma particolarmente forte, pensiamo al pesce, alle uova o ad alcuni tipi di verdure.

Ebbene, altro non dovrete fare che riscaldare un bicchiere d’aceto in un pentolino; attendere che arrivi ad ebollizione e poi spegnere il fuoco lasciando evaporare l’ingrediente che andrà a catturare tutti gli altri odori.

Usate questo metodo anche mentre cucinate, accostato all’accensione della cappa.

Addio muffa

Prima abbiamo menzionato il calcare, ma uno stato avanzato di sporco provoca anche la muffa: un vero e proprio incubo.

Per far sì che la muffa non costituisca più un problema, in nessuna zona della casa, avete bisogno ancora una volta dell’aceto.

Spruzzatelo nelle zone da trattare, specie all’interno del bagno e della doccia, e lasciatelo agire per circa 30/40 minuti, in modo che possa sciogliere efficacemente lo sporco.

In seguito non vi resterà che risciacquare con acqua calda e strofinare via la muffa con uno spazzolino.

Vetri brillanti

Molto spesso si desidera avere dei vetri brillanti senza, però, impiegare una quantità spropositata di tempo per lavarli.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’aceto, poiché gli pulisce a fondo anche senza risciacquo; inoltre previene e contrasta la formazione di aloni.

Riempite 3/4 di un vaporizzatore con l’aceto, per dare un buon profumo potete aggiungere un cucchiaino di oli essenziali a vostra scelta.

Spruzzate il composto direttamente sul vetro e poi passate un panno in cotone, ecco che i vostri vetri saranno perfetti!

Pavimenti

Anche alcuni tipi di pavimenti possono beneficiare dell’azione pulente e disincrostante dell’aceto.

Anzi, ancor di più, i pavimenti dove si usa questo ingrediente risultano sempre lucidi e brillanti, quindi è fondamentale sfruttarlo a nostro vantaggio!

Basterà 1 tappino d’aceto nel secchio con acqua calda e vedrete che fantastico risultato!

N.B. Non su tutti i pavimenti potete usare l’aceto, pertanto evitatelo su quelli in marmo e pietra naturale.

Acciaio lucido

Proseguiamo con i rimedi per usare una bottiglia d’aceto d’alcol in casa con l’acciaio!

Molti ambienti hanno, almeno in cucina o in bagno, degli elementi in acciaio, ma sappiamo che questo materiale si macchia e graffia alla velocità della luce.

Usare qualche goccia d’aceto sulla spugnetta per lavarlo e togliere le macchie ostinate, ve lo farà avere sempre lucido. Inoltre, così facendo, contrasterete anche quei fastidiosi graffi antiestetici.

In lavatrice e in lavastoviglie

Concludiamo con due elettrodomestici dove l’aceto d’alcol è praticamente all’ordine del giorno!

Lavatrice e lavastoviglie possono accumulare ogni forma di calcare e di muffa, ma sono anche utili sia i panni che per i piatti, scopriamo come usarlo.

Lavatrice:

per sbiancare i bianchi o ravvivare i colorati : dovrete mettere 1 misurino d’aceto nel cestello;

: dovrete mettere 1 misurino d’aceto nel cestello; ammorbidente naturale : ad ogni lavaggio, mettete 1 tazzina d’aceto + 1 cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento;

: ad ogni lavaggio, mettete 1 tazzina d’aceto + 1 cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento; pretrattare le macchie : spargete dell’aceto sulla zona interessata, strofinate con un panno e poi mettete in lavatrice;

: spargete dell’aceto sulla zona interessata, strofinate con un panno e poi mettete in lavatrice; lavaggi a vuoto per pulire l’elettrodomestico: 500 ml d’aceto e temperature alte toglieranno cattivi odori e sporco.

Lavastoviglie: