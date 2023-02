I piumini sono la tipologia di giubbini più gettonata e diffusa durante l’inverno!

Il loro spessore sottile, unito all’efficacia che hanno contro il freddo li rendono perfetti per ogni evenienza, ma come sempre non mancano di dare qualche problemino.

Un esempio sono sicuramente le macchie, specie quelle di umidità o di sudore che vediamo spuntare dopo giornate particolarmente dinamiche.

Per cui oggi vedremo insieme come togliere la puzza di sudore dai piumini in modo semplice e veloce!

Bicarbonato di sodio

Da quale rimedio partire se non dal nostro caro bicarbonato di sodio?

L’azione anti-odore che possiede il bicarbonato di sodio è fantastica per fare in modo che il sudore vada via dal piumino in poco tempo, ridando la sua freschezza di sempre!

Quello che dovrete fare è semplicemente fare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Successivamente spalmatelo sulla macchia, lasciate seccare e togliete con un panno in microfibra. Lasciate asciugare all’aria aperta ed ecco fatto!

Aceto bianco

Vediamo ora i benefici che ci può dare l’aceto bianco per neutralizzare gli odori!

Già ampiamente usato ed apprezzato in lavatrice, l’aceto bianco è un fantastico alleato del pulito e avrà un ottimo effetto sul piumino!

Inumidite e strizzate un panno in microfibra, poi mettete delle gocce d’aceto sopra e strofinate in modo delicato sulla zona interessata.

Aspettate che si asciughi ed ecco che la puzza non sarà più un problema!

Borotalco

Per i piumini bianchi o molto chiari, potete prediligere anche il borotalco!

Così facendo non avrete soltanto un’ottima soluzione per mandare via eventuali macchie di sudore e avere un ottimo profumo!

Spargere del borotalco sulla zona sotto le ascelle, dove solitamente si avverte la puzza di sudore, attendete circa un’ora in modo che la polvere possa assorbire per bene tutta l’umidità e dopo togliete con un panno.

Il sudore non sarà mai più un problema!

Acqua ossigenata

Quando la macchia di sudore è particolarmente grande ed ostinata, la soluzione non può che essere l’acqua ossigenata!

Sono sempre sottovalutate le innumerevoli e sorprendenti capacità pulenti di questo prodotto che rappresenta una manna dal cielo se messo in lavatrice!

Procedete mettendo dell’acqua ossigenata su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e tamponate facendo una leggera pressione sull’area interessata.

Successivamente strofinate per bene e poi dovrete soltanto lasciar asciugare per aria.

Usate l’acqua ossigenata a 10 volumi e usate l’acqua ossigenata solo con piumini bianchi o chiari.

Sapone di Marsiglia

Terminiamo i trucchetti per mandare via le macchie di sudore con il sapone di Marsiglia!

Anche in questo caso possiamo avere un rimedio che aiuta non solo a risolvere il problemino, ma anche ad avere un meraviglioso profumo.

Bisognerà inumidire la parte interessata del piumino, poi strofinate in modo molto delicato il panetto di sapone sopra e risciacquate per bene.

Una volta asciutto il piumino sarà di nuovo pulitissimo e con un buon odore!

Avvertenze

Consultate sempre le etichette di lavaggio e rispettate le quantità per non rovinare il tessuto.