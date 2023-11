Quante volte vi è capitato, soprattutto durante le giornate piovose o durante l’inverno, di aprire la porta di casa e scorgere un cattivo odore? Immagino spesso!

A provocare questa puzza solitamente è la mancanza di ricambio di aria e l’aumento del tasso di umidità.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di umidità in casa con rimedi naturali e casalinghi!

Bicarbonato

Innanzitutto, vediamo come utilizzare il bicarbonato, un ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa, il quale è noto per le sue proprietà assorbenti. Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

Bicarbonato q.b

un vasetto di vetro

1 busta di plastica o un pezzo di stoffa

bucce di arance o limoni (o oli essenziali di vostra preferenza)

Stendete, quindi, una busta di plastica e ritagliate un quadrato tanto grande da ricoprire l’orlo del vasetto di vetro. Dopodiché, riempite il vasetto con il bicarbonato, aggiungete le bucce di agrumi freschi e mescolate il tutto.

Vi consigliamo di spezzettare le bucce, così da farle ben amalgamare con il bicarbonato.

Se non avete a disposizione le bucce di agrumi, potete anche utilizzare alcune spezie come la cannella, i petali di fiori o la polvere di caffè. Infine, utilizzate il quadrato di plastica precedentemente realizzato per coprire il contenitore, richiudete il coperchio e lasciate riposare per qualche giorno.

Per l’utilizzo vi basterà posizionare questo vasetto nei punti della casa dove sentite maggiormente il cattivo odore.

Borotalco

Un altro ingrediente che fa al caso vostro è il borotalco, il quale non solo è in grado di assorbire i cattivi odori ma anche di profumare.

Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per pulire i vetri e per togliere i cattivi odori in bagno!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare questo prodotto in alcune ciotole e metterle, poi, sui mobili, sulle mensole o dove volete.

Riso

Il riso è un altro ingrediente in grado di assorbire l’acqua in eccesso e, quindi, anche l’umidità.

In questo caso, quindi, dovrete riempire delle ciotole o un sacchetto grande traspirante con il riso e metterle, poi, nelle zone della casa dove notate maggiormente la puzza di umidità.

Per rendere questo rimedio ancora più efficace e per rimuovere la puzza di umidità, vi suggeriamo di versare alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Ovviamente, vi suggeriamo di sostituire il riso se dopo qualche giorno avrà cambiato la sua consistenza diventando molle.

Come se non bastasse, questo ingrediente è usato anche per assorbire i cattivi odori nel frigorifero!

Deumidificatore profumato

Se c’è un ingrediente noto per il suo fungere da deumidificatore fai da te questo è il sale, il quale assorbe tutta l’umidità in eccesso. Per provare questo trucchetto, quindi, tutto ciò che vi occorre sarà:

250 grammi di sale grosso

1 bustina di tè

1 vasetto di vetro

Riempite il barattolo con il sale grosso, dopodiché aggiungete il contenuto della bustina di tè, richiudete il barattolo e lasciate agire per una notte intera.

L’indomani, aprite il coperchio e mettete il barattolo nei punti della casa maggiormente soggetti alla puzza di umidità.

Infuso

Un ultimo rimedio prevede l’utilizzo di un infuso fatto con le bucce di agrumi, ovvero con bucce di arancia, di limone o di mandarino. Questi, infatti, sono in grado di rilasciare un odore inebriante e molto piacevole.

Vi basterà mettere delle bucce di questi frutti in un pentolino insieme ad una manciata di chiodi di garofano, coprire tutto con acqua e accendere la fiamma media.

Dopodiché, portate il tutto ad ebollizione e noterete che il vapore diffonderà un profumo fresco per tutta la casa, eliminando ogni puzza!

Metodo della bottiglia

E se volete conoscere un altro rimedio per abbassare il livello di umidità in casa, ecco per voi il metodo della bottiglia!