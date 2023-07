Come Togliere la Sabbia dall’Automobile dopo una Giornata al Mare

Le uscite al mare durante la stagione estiva sono sicuramente una fonte di godimento in quanto ci permettono di rilassarci e stare a contatto con la natura.

Il rientro, però, potrebbe essere un po’ stressante perché ci ritroviamo la sabbia ovunque. Sebbene tentiamo di pulirci prima di salire in auto e di rimuovere la sabbia in eccesso sui nostri piedi, alla fine ci ritroviamo sempre i granelli nell’automobile!

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti per togliere la sabbia dall’automobile senza troppa fatica!

Come fare

Per togliere la sabbia in auto, che si deposita praticamente ovunque, vi suggeriamo di utilizzare l’aspirapolvere e di passarla accuratamente innanzitutto sui sedili dell’auto, in quanto qui la sabbia tende ad incastrarsi tra le cuciture.

Per un effetto più efficace, inoltre, vi suggeriamo di utilizzare dei beccucci specifici proprio per rimuovere la polvere nei punti più stretti. Ovviamente, se non avete l’aspirapolvere, potete tranquillamente servirvi di una spazzola, passarla sui sedili e gettare, poi, la sabbia raccolta in un sacchetto.

Dopodiché, passate alla pulizia di altre superfici dell’auto su cui notate la presenza di sabbia: come per esempio negli spazi tra i sedili. Anche in questo caso, sarebbe ideale utilizzare l’aspirapolvere o una spazzola. Infine, per la pulizia dei tappetini, potete direttamente estrarli dall’auto e scuoterli fuori in modo da velocizzare il processo di pulizia ed eliminare, al contempo, tutta la sabbia accuratamente.

Se ci sono macchie

Oltre ad eliminare i granelli di sabbia, però, è importante anche rimuovere eventuali macchie o aloni sui sedili dovute alla sabbia incrostata o a alla salsedine. Vediamo, quindi, come fare in base al materiale!

Sedili in tessuto

Per quanto riguarda i sedili in tessuto, la pulizia deve essere abbastanza accurata in quanto questo materiale tende ad assorbire molto e richiede, quindi, più cura. Perciò, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato, un ingrediente che vanta proprietà sbiancanti e smacchianti molto delicate in grado di eliminare gli aloni bianchi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 cucchiaini in un litro d’acqua e aggiungere, poi, qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Dopodiché, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta, strizzatelo e passatelo più volte sulla macchia fino a rimuoverla.

Infine, servitevi di una spugnetta non abrasiva per risciacquare e…addio macchia di sabbia! Inoltre, il bicarbonato sarà efficace anche per eliminare altre tipologie di macchie che spesso troviamo sui sedili in tessuto!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Se i vostri sedili, invece, presentano aloni più scuri e ostinati, allora dovrete passare un panno immerso in una miscela composta da un litro di acqua, mezzo bicchiere di aceto di vino bianco e qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia, infatti, è considerato l’ingrediente base per realizzare lo smacchia-tutto fai da te!

Sedili in pelle

Diverso è il discorso per i sedili in pelle che sono più facili da pulire sebbene bisogna stare attente a non rovinare questo materiale. In questo caso, dovrete versare un po’ di acqua demineralizzata a temperatura ambiente e strofinare, poi, sul sedile con una spazzola a setole morbide.

Se le macchie, invece, sono più ostinate, allora dovrete mescolare l’acqua demineralizzata con 2 cucchiaini di olio di semi di lino e versare la miscela così ottenuta sulla macchia. Dopodiché, strofinate con una spazzola come visto prima e…i vostri sedili saranno come nuovi!

Come se non bastasse, l’olio aiuterà anche a lucidare la pelle del vostro sedile! Vi ricordiamo, infatti, che l’olio è in grado di lucidare anche altre superfici come quelle di legno!

Come prevenire l’accumulo di sabbia in auto

E ora…vediamo insieme come prevenire l’accumulo di sabbia in auto! Ci sono, infatti, degli accorgimenti da seguire che ci permetteranno di evitare il problema.

Per quanto un consiglio banale e scontato, vi suggeriamo innanzitutto di pulire sempre bene i piedi prima di entrare in auto, avendo cura di rimuovere tutti i granelli di sabbia che sono ancora attaccati sulla pelle. Allo stesso modo, sbattete energicamente gli infradito.

Al fine di evitare, invece, le macchie di sabbia, sarebbe bene lasciare gli interni dell’auto il più possibile all’ombra dopo essere stati al mare poiché l’esposizione alla luce solare diretta potrebbe accentuare le macchie e fissarle. Molto comode sono anche le pellicole anti-UV da applicare sui finestrini o i classici parasole.

Per togliere la sabbia dai costumi

E se volete anche sapere come togliere la sabbia dai costumi, ecco un video che abbiamo pensato per voi!