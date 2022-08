Siete andate al mare e al ritorno sentite ancora i granelli di sabbia “incastrati” nel vostro costume.

Oltre al fastidio e alle eventuali irritazioni che potrebbe portare alla nostra pelle, la sabbia tende anche ad incrostarsi fino a formare delle vere e proprie macchie sui tessuti.

Perciò, come fare con quella sabbia attaccata che fatica ad andar via? A tal proposito, vedremo insieme alcuni trucchetti in grado di togliere la sabbia dal costume in maniera facile e veloce!

Getto d’acqua

Il rimedio più immediato per togliere la sabbia dai vostri costumi consiste semplicemente nel provare un getto d’acqua forte, in grado di spazzare via i granelli.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è allargare delicatamente il tessuto del costume e passarvi sopra il getto di acqua deciso e forte: addio sabbia in un batter d’occhio!

Bicarbonato e Sacchetto

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il bicarbonato, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate, adatte, quindi, per trattare tessuti in lycra come quelli del costume.

Inoltre, grazie alla sua azione leggermente abrasiva, è efficace anche per eliminare la sabbia dal costume che spesso tende ad attaccarsi. Iniziate, quindi, con lo sciacquare bene il costume in acqua fredda per rimuovere la sabbia in eccesso, poi, inseritelo in un sacchetto contenente alcune manciate di bicarbonato.

A questo punto, dovrete solo scuotere il sacchetto e voilà: la sabbia si staccherà dai vostri costumi! Se volete, poi, anche procedere con il lavaggio del costume, potete sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere, poi, i costumi in ammollo. Infine, risciacquate e lasciateli asciugare: il bicarbonato non solo li pulirà a fondo, ma aiuterà anche ad eliminare i cattivi odori!

Borotalco

Come il bicarbonato, anche il borotalco svolge una leggera azione abrasiva in grado di far staccare la sabbia dal vostro costume. Inoltre, vanta proprietà assorbenti, utili in caso di macchie. Non a caso, infatti, si rivela molto efficace per togliere le macchie di unto dai jeans!

Cospargete, quindi, un po’ di borotalco sul costume e lasciatelo agire per circa mezz’ora, in moto tale da assorbire l’umidità e facilitare, poi, la rimozione dei granelli di sabbia. Dopodiché, utilizzate una spazzola per rimuovere il borotalco in eccesso e la sabbia e il gioco è fatto!

Spazzola

Se non volete usare altri ingredienti, è possibile utilizzare semplicemente una spazzola dalle setole morbide, in grado di “scacciare” i granelli di sabbia senza rovinare il vostro costume. Prendete, quindi, la spazzola ed eseguite dei movimenti netti e precisi.

Ovviamente, questo trucchetto può essere efficace in caso agiate tempestivamente e i granelli di sabbia non si siano ancora attaccati al costume.

N.B Abbiate cura di usare una spazzola dalle setole molto morbide, poiché una spazzola troppo dura potrebbe rovinare definitivamente il tessuto e sbiadirne i colori.

Trucchetto della crusca

Un ultimo trucchetto è quello della crusca, in grado di ammorbidire le fibre dei nostri costumi e rimuovere i granelli di sabbia e la salsedine che tende ad attaccarsi.

Per l’utilizzo, quindi, immergete i vostri costumi in una bacinella contenente acqua tiepida e due cucchiai di crusca e lasciateli in ammollo per una notte intera. L’indomani noterete che il costume sarà libero dalla salsedine e dalla sabbia e vi sembrerà come nuovo!

Come lavarli

Una volta visto come togliere la sabbia dai vostri costumi, vediamo insieme come lavarli con ingredienti naturali. Innanzitutto, vi consigliamo di prediligere il lavaggio a mano e di evitare la lavatrice, in quanto alcuni costumi (come quelli imbottiti) non possono essere lavati in questo elettrodomestico perché perderebbero la loro forma iniziale.

Inoltre, lavateli subito dopo l’utilizzo così da rimuovere da subito la sabbia, le macchie, la salsedine o il cloro. Per il lavaggio, vi consigliamo di utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate e che può essere utilizzato su tutti i tessuti. Insaponate, quindi, i costumi con il sapone di Marsiglia, immergeteli, poi, in acqua fredda e sciacquateli.

In alternativa, potete utilizzare l’aceto, il quale agisce anche come un ammorbidente naturale! Mettete in ammollo, quindi, i vostri costumi in una bacinella contenente circa 4 litri di acqua e 2 bicchieri di aceto. Dopodiché risciacquateli e stendeteli: i vostri costumi saranno puliti come non mai!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere attentamente le istruzioni di lavaggio dei capi prima di procedere con le soluzioni indicate.