Uno degli elettrodomestici di cui non possiamo fare a meno è sicuramente la lavatrice, in quanto toglie le macchie più ostinate dai nostri capi senza il nostro intervento.

Dal momento, però, che tende ad accumulare sporco al suo interno, spesso anche ben nascosto, questo elettrodomestico richiede la giusta cura da parte nostra.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere lo sporco nascosto all’interno della lavatrice in modo facile e veloce!

Lavaggi a vuoto

Iniziamo dai lavaggi a vuoto, noti proprio per la loro capacità di pulire a fondo la lavatrice e rimuovere tutto lo sporco più nascosto al suo interno.

Per averla sempre pulita, quindi, vi suggeriamo di procedere con questa operazione una volta al mese. Ma con quali ingredienti? Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato, in quanto è noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e per la sua funzione anti-odore.

Per provarlo, quindi, dovrete semplicemente versare 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio nel cassetto della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature.

N.B Per evitare di intasare i tubi della lavatrice, sarebbe bene diluire il bicarbonato in un po’di acqua.

Acido citrico

Un altro ingrediente considerato molto efficace per pulire la lavatrice a fondo e rimuovere tutto il calcare al suo interno è l’acido citrico, in quanto è considerato un potente anticalcare naturale.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e mescolate accuratamente il tutto in modo da far sciogliere bene l’acido citrico.

Dopodiché, versate la miscela così ottenuta all’interno del cestello della lavatrice prima di avviare il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Acqua ossigenata

In caso lo sporco sia molto ostinato, vale la pena passare a un prodotto molto efficace grazie alla sua forte azione pulente e sbiancante.

Stiamo parlando dell’acqua ossigenata, la quale sebbene non sia un ingrediente propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico.

Vi basterà riempire 1 tazza con 250 ml di prodotto, versare la miscela nel cestello della lavatrice e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto con una temperatura di almeno 60°. L’acqua ossigenata sarà in grado anche di rimuovere la muffa!

Pulizia componenti

Una volta effettuati i lavaggi a vuoto, passiamo a pulire le singole componenti interne!

Cestello

Partiamo dal cestello, ovvero il “vano” in cui inseriamo i nostri capi.

Per procedere con una pulizia profonda, dovrete aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida, immergere un panno in microfibra al suo interno e passarlo sulle pareti interne del cestello.

Dopodiché, risciacquate con un panno inumidito e lasciate l’anta aperta per evitare la formazione di umidità.

N.B Ricordiamo in questo passaggio di tenere sempre la corrente staccata dell’elettrodomestico.

Guarnizione

Un’altra componente che tende ad accumulare molto sporco e molta muffa è la guarnizione.

In questo caso, quindi, dovrete mescolare alcuni cucchiai di bicarbonato con aceto quanto basta e alcune gocce di succo di limone fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa.

Dopodiché, applicatela su uno spazzolino e strofinate direttamente sulla parte in gomma, avendo cura di farla aderire bene. Infine, passate un panno imbevuto di acqua e di aceto e risciacquate.

Filtro

Per la pulizia del filtro, invece, dovrete innanzitutto staccare la corrente e rimuoverlo dalla piccola finestrella apribile che si trova solitamente in basso sotto l’oblo nelle lavatrici frontali.

Dopodiché, lasciate scorrere l’acqua al suo interno in una bacinella e pian piano, svitatelo girando la manopola in senso antiorario ed estraetelo.

A questo punto, sciacquatelo sotto un getto di acqua calda ed eliminate con cura tutte le tracce di sporco oppure mettetelo in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e aceto. Infine, risciacquatelo accuratamente, fatelo asciugare bene e riavvitatelo.

Attenzione! Prima di pulire il filtro, ricordatevi di chiudere l’acqua e non tenere in funzione la lavatrice.

Vaschetta della lavatrice

Infine, vediamo come pulire a fondo la vaschetta della lavatrice, in cui solitamente troviamo macchie di muffa o incrostazioni di detersivo.

Anche in questo caso, vi suggeriamo di smontarla e metterla in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e due bicchieri di aceto.

Infine, passate una spugnetta per rimuovere tutto lo sporco, risciacquate e asciugatela accuratamente prima di rimontarla.

Avvertenze

Spegnete sempre l’elettrodomestico prima di procedere alla pulizia delle componenti.