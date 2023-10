Come pulire il filtro della lavatrice

Il filtro della lavatrice ha la funzione proprio di “filtrare” tutto lo sporco ed evitare che possa finire sui nostri capi durante il lavaggio.

Per questo, è importante pulirlo di tanto in tanto in modo da liberarlo da tutto ciò che ha raccolto. Però, diciamocelo, a volte evitiamo di farlo perché temiamo di sporcare il pavimento!

Ma non dovrete più temere! Oggi, infatti, vi proponiamo la pulizia furba per pulire il filtro velocemente e in maniera efficace! Vediamola insieme!

Trucchetto della bacinella

Prima ancora di procedere con la pulizia del filtro, ricordatevi sempre di staccare la presa della corrente e di chiudere l’acqua per svolgere tutto in estrema sicurezza.

Dopodiché, il primo trucchetto furbo che vi suggeriamo per procedere con la pulizia veloce e senza fatica di questa componente consiste nel mettere una bacinella proprio sotto il filtro in modo da raccogliere l’acqua che dovrà scorrere e non farla finire sul pavimento.

Inoltre, appoggiate anche degli stracci sotto la bacinella e ai lati per raccogliere anche eventuali schizzi di acqua.

Quindi, individuate la posizione del filtro, aprite lo sportello, svitate il tappo posto su un tubo nero piccolo e fate scorrere tutta l’acqua al suo interno nella bacinella. Infine, richiudetelo.

Pulizia veloce del filtro

A questo punto aprite lo sportellino e smontate molto delicatamente il filtro, girando la manopola in senso antiorario ed estraendolo.

Un altro trucchetto per estrarlo più facilmente laddove non fosse facile a causa delle incrostazioni di calcare, consiste nell’utilizzare un panno asciutto in modo da fare resistenza.

Una volta svitato, risciacquatelo sotto un getto di acqua calda per eliminare superficialmente tutto lo sporco accumulato al suo interno.

Dopodiché, procedete con una pulizia più accurata. A questo punto, vediamo insieme il trucchetto del barattolo!

Metodo del barattolo

Provare il metodo del barattolo è davvero un gioco da ragazzi in quanto avrete bisogno solo di un barattolo lungo e largo in modo che possa contenere il filtro.

Riempitelo, quindi, con metà quantità di acqua e metà quantità di aceto, dopodiché immergete il filtro all’interno della miscela e lasciatelo in ammollo per circa un’ora.

Infine, toglietelo dal barattolo, risciacquatelo accuratamente con acqua calda e noterete che tutto lo sporco sarà solo un brutto ricordo!

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale è considerato un anticalcare naturale in grado di pulire tutta la lavatrice!

In questo caso, vi basterà riempire il barattolo con acqua calda e versare 1 cucchiaio di acido citrico all’interno. Dopodiché, mescolate per farlo sciogliere, versate il filtro nel barattolo e lasciatelo per circa 30 minuti.

In seguito, dovrete risciacquare e asciugare.

Come pulire l’alloggio del filtro

Una volta pulito il filtro a fondo, vi suggeriamo di procedere anche con la pulizia dell’alloggio del filtro e di accertarvi che non ci siano oggetti e residui di sporco prima ancora di riavvitarlo.

Per velocizzare quest’operazione, potreste arrotolare un panno e inserirlo nell’alloggio.

Una volta pulito accuratamente l’alloggio, avvitate il filtro in senso orario fino a quando non si fermerà da solo. Infine, richiudete lo sportello e il gioco è fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di fare estrema attenzione ai vari passaggi indicati per lavare il filtro.

Inoltre è assolutamente necessario staccare la spina dell’elettrodomestico quando si monta e smonta il filtro.