Come togliere le macchie lasciate dal Deodorante sulle Magliette nere

Preservare la bellezza delle vostre magliette preferite è senza dubbio una delle priorità nell’organizzazione del bucato!

Soprattutto quando sono nere, la situazione è più delicata e si rischia di evidenziare le macchie, come nel caso delle macchie o delle strisce lasciate dal deodorante.

Sappiamo quanto sia fastidioso quando si presenta una situazione simile, poiché rovina l’aspetto pulito e impeccabile. Tuttavia, esistono diversi rimedi semplici ed efficaci per eliminare queste fastidiose macchie e far tornare le vostre magliette nere alla loro gloria originale!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno dei rimedi domestici più versatili e utili, ed è anche un alleato prezioso nella lotta contro le strisce di deodorante.

Per usarlo, non dovrete far altro che mescolare il bicarbonato di sodio con acqua per creare una pasta leggermente abrasiva; applicate questa miscela sulla macchia, massaggiandola delicatamente con le dita o con un vecchio spazzolino da denti.

Lasciate agire per circa 30 minuti, quindi lavate normalmente in lavatrice con un ciclo di lavaggio indicato e delicato.

Questo rimedio aiuterà ad eliminare le macchie senza danneggiare il tessuto!

Sapone di Marsiglia

Oltre al bicarbonato di sodio, anche il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà pulenti e delicate, inoltre possiede un meraviglioso profumo inebriante!

Usatelo contro le strisce di deodorante strofinando delicatamente la macchia con un po’ di sapone di Marsiglia umido. Lasciate agire per qualche minuto, quindi sciacquate con acqua fredda.

Evitate di strofinare con troppa forza per non danneggiare il tessuto. Infine, passate sempre al lavaggio in lavatrice e vedrete che le maglie saranno come nuove!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Aceto di mele

L’aceto di mele è un altro alleato naturale nella lotta contro le macchie di deodorante, infatti viene ampiamente usato al fine di risolvere diversi problemi legati alla cura del bucato.

Mescolate parti uguali di aceto di mele e acqua in una ciotola; immergete delicatamente l’area macchiata in questa soluzione e lasciate agire per almeno 15-20 minuti.

Dopodiché, lavate la maglietta come al solito a mano o in lavatrice. L’aceto di mele aiuta a spezzare la composizione solida lasciata dal deodorante, facilitando la rimozione delle macchie.

Limone

Come non menzionare il succo di limone tra le soluzioni migliori per dire addio alle strisce di deodorante sulle maglie nere?

Questo meraviglioso agrume è noto per le sue proprietà sbiancanti e pulenti. Spremete del succo di limone fresco su un batuffolo di cotone e tamponate delicatamente l’area macchiata; lasciate agire per alcuni minuti, quindi lavate la maglietta.

Tuttavia, evitate di esporre i vestiti al sole mentre il succo di limone è ancora presente, poiché potrebbe causare sbiadimento del tessuto.

Sale fino

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per addio alle strisce di deodorante è quello del sale fino, ingrediente semplice ma efficace per trattare le strisce di deodorante.

Per usarlo, dovrete anzitutto inumidire la zona interessata con dell’acqua tiepida; successivamente strofinate un po’ di sale sulla macchia in modo delicato, quindi lasciate agire per circa 10 minuti.

Prendete uno spazzolino e andate a rimuovere il sale dalla maglia, poi procedete con il lavaggio in lavatrice.

Questo aiuterà a sollevare il deodorante dal tessuto e ad avere di nuovo la maglia perfetta!

Per l’odore di sudore (VIDEO)

Oltre alle strisce bianche, spesso capita di sentire anche un odore sgradevole sulle maglie. Ho usato vari rimedi per risolvere questo problemino e ho raccolto le soluzioni in questo video!

Avvertenze

Leggete le etichette di lavaggio per non consumare troppo il tessuto ed avere sempre le maglie impeccabili.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.