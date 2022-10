Non ci sono dubbi su quanto l’aceto d’alcol sia fantastico in tutta la casa!

Ad oggi sono sempre di più le persone che lo scelgono per pulire praticamente ogni angolo e farlo tornare a brillare.

Una delle superfici sulle quali quest’ingrediente dà il meglio di sé è senza dubbio l’acciaio, sono incredibili i risultati che si ottengono usandolo ogni giorno!

Vediamo insieme come usarlo e perché l’aceto d’alcol è il rimedio migliore che possiate usare sull’acciaio!

Piano Cottura

Partiamo proprio dal piano cottura, un elemento in casa che, nella maggior parte delle volte, è proprio in acciaio!

Spesso può risultate complicato pulirlo perché è una bella sfida togliere le macchie incrostate senza rischiare di graffiarlo.

Ma con l’aceto d’alcol questo problema è bello che superato! Vi dico subito come fare!

Dovrete semplicemente mettere un po’ di prodotto su una spugna non abrasiva e sgrassare a fondo, usate acqua calda e vedrete che sarà pulito in poco tempo.

Risciacquate con abbondante acqua e poi asciugate accuratamente, noterete subito che sarà brillante come se fosse nuovo!

Lavello

Analogamente al piano cottura, anche il lavello può beneficiare dell’azione pulente dell’aceto.

Potete usarlo sia per sgrassare e togliere le macchie di calcare o anche solo per lucidare! Ecco passo dopo passo quello che dovrete fare.

Per il calcare e le macchie vi consiglio di riempire un vaporizzatore metà con acqua e metà con aceto, poi vaporizzate sul lavello e passate una spugnetta per ripulire completamente.

Nel caso in cui volete soltanto lucidare, non vi resterà che mettere un po’ d’aceto su un panno in microfibra ben strizzato e passarlo semplicemente sul lavello.

Rubinetti

I rubinetti del bagno hanno una particolare tendenza a riempirsi di calcare, specie quando c’è qualche piccola perdita d’acqua.

È per questo che, al fine di tenerli sempre lucidi e puliti, vi consiglio di usare nient’altro che un po’ d’aceto.

Dovrete vaporizzare il prodotto su tutti i rubinetti e lasciare che agisca per circa 5 minuti, poi passate una spugnetta da lato non abrasivo altrimenti si formeranno dei graffi.

Risciacquate con acqua calda e asciugate…saranno perfetti!

Nella doccia

Ora passiamo ad uno dei trucchetti con l’aceto d’alcol più amato in assoluto!

Quante volte si cambiano e scambiano prodotti commerciali per togliere il calcare dalla doccia ed averla di nuovo brillante?

Beh, forse non sapete che non serve spendere tanto denaro perché la soluzione altro non è che una bottiglia d’aceto d’alcol.

Dovrete riempire un vaporizzatore con il prodotto e spruzzarlo in tutta la doccia, poi passate una spugna e iniziate a sgrassare.

Lasciate agire per diversi minuti, dopodiché dovrete risciacquate con acqua calda e asciugare accuratamente.

N.B. Il prodotto può essere spruzzato sui vetri, piastrelle, miscelatore e quant’altro, ma ricordate che se avete elementi in marmo o pietra naturale non potete usarlo.

Altri utensili in acciaio

Abbiamo elencato tutti i vari pezzi in acciaio che, generalmente, si trovano in casa.

Ma vediamo anche come usare l’aceto d’alcol con altri utensili quali quelli della cucina (posate, mestoli e così via).

Riempite una bacinella con acqua calda e 1 bicchiere e mezzo d’aceto, poi lasciate in ammollo per diverse ore. Successivamente prendete ogni utensile, sciacquatelo accuratamente e asciugate.

Torneranno come nuovi!

Avvertenze

Sebbene non ci siano problemi ad usare l’aceto d’alcol sull’acciaio, vi consiglio sempre di provarlo su un angolino non visibile.