A causa del contatto continuo con l’acqua, non è facile avere il lavello sempre lucido e brillante, in quanto spesso ci ritroviamo macchie o aloni per niente belli da vedere!

Poiché sono macchie di calcare, si presentano con un alone di colore bianco e tendono ad opacizzare la superficie del lavandino fino a fargli perdere tutta la sua bellezza!

Ma per fortuna, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per far tornare lucido e come nuovo un lavello opaco!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e smacchianti. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere l’opacità.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare un po’ di bicarbonato quanto basta con acqua a filo fino a formare una sorta di crema di bicarbonato e applicarla, poi, direttamente sul lavello di acciaio. Lasciatela agire per circa 10 minuti, poi risciacquate e asciugate il tutto con un panno morbido o carta assorbente. Il vostro lavello sarà lucido come appena comprato!

Aceto bianco

Quando si parla di rimedi casalinghi da dispensa, non si può non menzionare il tanto amato aceto, il quale è noto proprio per le sue proprietà pulenti e lucidanti! Non a caso, viene utilizzato per lucidare a specchio l’acciaio della cucina!

Versate, quindi, un po’ di aceto su un panno morbido in microfibra e passatelo direttamente sul lavello in acciaio da pulire. Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente con un panno in microfibra morbido e… il gioco è fatto!

Limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come può mancare all’appello il limone? Questo ingrediente, noto per le sue molteplici proprietà, agisce come un brillantante naturale, in grado anche di rendere brillanti i bicchieri che presentano aloni!

Aggiungete, quindi, il succo di due limoni in un litro di acqua e immergete, poi, un panno morbido nella soluzione così ottenuta. Dopodiché, strofinatelo leggermente sul vostro lavello, concentrandovi maggiormente sulle macchie e gli aloni e, infine, asciugate con un panno morbido e asciutto: l’acciaio del vostro lavello non sarà mai stato più lucido di ora!

Trucchetto della farina

Per quanto possa sembrare un trucchetto un po’ strambo, in realtà la farina può essere una manna dal cielo per lucidare il vostro lavello in acciaio, grazie alla sua azione leggermente abrasiva e assorbente.

Innanzitutto, vi chiediamo di asciugare perfettamente il lavello dopo averlo pulito, per evitare che l’accumulo dell’acqua possa rendere la farina appiccicosa e renderla, quindi, più difficile da rimuovere.

Poi, versate la farina su tutta la superficie del lavello, avendo cura di dedicare maggiore attenzione ai punti su cui sono presenti macchie e aloni, e strofinate con un tovagliolo di carta o un panno morbido.

Quindi, usate uno straccio per eliminare la farina in eccesso, in modo da evitare che possa finire negli scarichi e intasarli, e risciacquate con acqua calda: potrete specchiarvi sul vostro lavello!

N.B Vi ricordiamo di essere attente a non lasciare che la farina si depositi negli scarichi o nelle fessure del vostro lavello.

Olio di oliva

Se avete sempre pensato all’olio di oliva come a un ingrediente solo da cucina in grado di rendere più saporiti i nostri piatti, allora avete sempre ignorato le sue molteplici proprietà nella pulizia domestica! Innanzitutto, è un lucidante naturale, in grado di rendere brillanti anche le superfici di legno!

Per provarlo, quindi, sul vostro lavello, vi suggeriamo di versare alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo, poi, sul lavello in acciaio più volte, effettuando movimenti circolari.

Dopodiché, fate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco così da rimuovere eventuali tracce di olio. Infine, non vi resta che asciugare la superficie con un panno morbido asciutto o con carta assorbente e addio macchie e aloni sul lavello!

Alcol denaturato

Un ultimo rimedio che vi consigliamo prevede l’utilizzo dell’alcol denaturato, il quale, sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico. Vi ricordiamo, inoltre, che viene utilizzato anche per far brillare vetri e specchi rimuovendo tutti gli aloni!

Versate, quindi, su un panno in microfibra un po’ di alcol etilico e passatelo, poi, sulla superficie, insistendo maggiormente sui punti in cui sono concentrate maggiormente le macchie e gli aloni. Infine, asciugate con un panno asciutto in maniera molto accurata e: il vostro lavello vi sembrerà come nuovo!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non rischiare di graffiare l’acciaio.