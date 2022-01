Provando i rimedi naturali da usare per gli elettrodomestici, scopriamo sempre in che modo possiamo anteporre sistemi ecologici ed economici al posto di prodotti inquinanti che danneggiano l’ambiente.

La lavastoviglie è un elemento essenziale in casa che si deve tenere sempre pulito per non incorrere a problemi sia con l’elettrodomestico sia con i piatti.

In che modo, quindi, si può tenere la lavastoviglie come nuova usando metodi naturali?

Vediamo insieme come risolvere 5 problemi della lavastoviglie con l’aceto bianco, uno degli ingredienti più efficaci in questo caso!

Lavaggi a vuoto

La prima cosa che possiamo fare con l’aceto bianco sono i lavaggi a vuoto!

Questi sono molto funzionali per effettuare una pulizia completa della lavastoviglie e si possono fare con diversi ingredienti quali acido citrico, bicarbonato o con il nostro caro aceto bianco!

Tutto quello che dovrete fare è versare 2 bicchieri d’aceto direttamente sul fondo della lavastoviglie, dopodiché avviate un lavaggio a temperature alte.

Così facendo si ripristinerà la lavastoviglie e sarà come nuova!

Cattivi odori

Un altro moto per usare l’aceto è contro i cattivi odori.

Capita spesso che alcuni residui di cibo non vanno a finire nel filtro della lavastoviglie, ma restano attaccati alle pareti di questa, provocando non solo lo sporco, ma anche i cattivi odori.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Per risolvere il problema, potete localizzare la zona che per voi provoca cattivo odore e strofinare con una spugna imbevuta d’aceto.

Un metodo alternativo è compiere il lavaggio a vuoto descritto sopra.

Bicchieri opachi

Uno dei problemi legati alla lavastoviglie è che a volte si ottengono dei bicchieri opachi.

Vedere quella patina anziché la brillantezza è sintomo che qualcosa va storto durante il lavaggio, spesso può essere a causa di una temperatura troppo alta.

Sappiate che l’aceto può risolvere in poco tempo questo problema e vi dirò subito come!

Dovrete soltanto vaporizzare una miscela di acqua e aceto in parti uguali sui bicchieri e avviare poi il lavaggio.

Vedrete che dopo saranno brillanti!

Togliere il calcare

Ecco uno dei problemi principali legati non solo alla lavastoviglie, ma a tutti gli elettrodomestici.

Il calcare si deposita facilmente a causa dell’acqua che scorre nei tubi la quale non sempre è pura e priva di minerali.

Togliere il calcare dalla lavastoviglie con l’aceto bianco si può rivelare una delle scelte migliori che potete adottare se anche a voi si presenta questo problema!

Se il calcare si trova all’interno della lavastoviglie e nel cestello, vaporizzate l’aceto sulle zone critiche senza diluirlo con acqua.

Fate agire per 20 minuti, dopodiché strofinate con una spugna e risciacquate.

Per i tubi vi consiglio sempre un lavaggio a vuoto, così che l’ingrediente possa sciogliere per bene il calcare.

Per far brillare l’acciaio

Oltre ai bicchieri opachi, un’altra cosa che si cerca di fare sempre quando si lavano i piatti in lavastoviglie è far brillare l’acciaio.

Se non si effettuano gli accorgimenti giusti, può succedere che l’acciaio si opacizza o che abbia quelle gocce d’acqua attaccate sopra.

Il rimedio che vi consiglio è semplicissimo! Analogamente a quello per i bicchieri opachi, dovrete diluire acqua e aceto in parti uguali e vaporizzare all’interno e all’esterno degli elementi in acciaio.

Questo metodo vi aiuterà anche a sgrassare meglio!

Avvertenze

Vi ricordo di consultare sempre le indicazioni di fabbrica dell’elettrodomestico così da non incorrere a nessun tipo di problema.