Come usare l’acido citrico in lavatrice?

Sono sempre di più le persone che si affidano all’acido citrico per effettuare diverse faccende in casa e uno degli usi più diffusi dell’acido citrico è proprio in lavatrice e può svolgere diversi compiti senza il supporto di altri prodotti!

La lavatrice rientra sicuramente tra gli elettrodomestici indispensabili ma presenta una grande pecca: spesso, tende a puzzare e rilasciare cattivi odori sul bucato a causa dell’accumulo di detersivi o di una pulizia non adeguata. Non è da dimenticare poi il tanto temuto calcare che tende ad accumularsi nella lavatrice compromettendo anche la sua funzionalità.

Tanti sono i rimedi naturali che si possono usare in lavatrice e che si possono sostituire ai tradizionali detersivi e tra questi prodotti non possiamo fare a meno di menzionare l’acido citrico, elemento ecologico che viene estratto dagli agrumi. I suoi benefici sono molteplici in ogni zona della casa e essendo un ingrediente prelevato dagli agrumi, poi, è totalmente naturale e per questo viene prediletto anche di più rispetto all’aceto, elemento sul quale le opinioni sono sempre spaccate a metà.

Ammorbidire il bucato con acido citrico

La prima funzione dell’acido citrico in lavatrice che potete trovare sicuramente interessante e la sua capacità di ammorbidire i panni. Non a caso l’acido citrico viene chiamato l’ammorbidente naturale per eccellenza, in quanto riesce a penetrare nelle fibre dei tessuti e ad allargarle rendendole più morbide. Per preparare quest’ammorbidente naturale dovrete sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua; successivamente aggiungete 10 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento e trasferite tutto in un flacone. Utilizzate circa 100 ml della soluzione ottenuta ad ogni lavaggio e vedrete che i panni non saranno mai stati più morbidi!

Sbiancare i capi bianchi con acido citrico

Oltre ad ammorbidire, l’acido citrico è una soluzione ottimale anche quando bisogna sbiancare i vestiti. Proprio come altri rimedi naturali quali percarbonato, bicarbonato oppure l’aceto, quest’ingrediente riesce a donare tutta la sua efficacia. Mettete 1 cucchiaio di acido citrico nel cestello prima di avviare il lavaggio, per un’azione ancora più mirata potete aggiungere anche 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Pretrattare le macchie sui vestiti con acido citrico

Quasi ad ogni lavaggio vi sono indumenti che sono stati colpiti da ogni tipologia di macchia. Per essere sicuri di togliere lo sporco in modo efficace e veloce, bisogna pretrattarlo. Ancora una volta ci viene in aiuto l’acido citrico: mettete 1 cucchiaio di prodotto in una ciotola, aggiungete qualche goccia d’acqua fino ad ottenere una sorta di cremina e spalmatela sulla zona interessata del tessuto; strofinate e poi mettete in lavatrice.

Togliere i cattivi odori dalla lavatrice con acido citrico

Un’altra peculiarità dell’acido citrico che potrete sicuramente sfruttare a vostro vantaggio è la capacità di togliere i cattivi odori dalla lavatrice. Potete, infatti, usarlo sia per effettuare dei lavaggi a vuoto quando sentite puzza all’interno del cestello, sia quando il carico contiene indumenti particolarmente impregnati di sudore e di macchie. Nel primo caso preparate la soluzione con 150 grammi di prodotto sciolti in 1 litro d’acqua e avviate il lavaggio; nel secondo caso dovrete invece mettere un misurino di acido citrico nel cestello.

Lavaggi a vuoto della lavatrice con acido citrico

Come appena accennato, l’acido citrico è molto vantaggioso per effettuare dei lavaggi a vuoto. Questi sono fondamentali se si vuole che l’elettrodomestico duri per tanto tempo si mantenga sempre pulito; a tal proposito si consiglia di fare un lavaggio a vuoto in maniera periodica

Procedimento passo passo

Per fare la pulizia della lavatrice con l’acido citrico, tutto ciò che dovrete fare è

sciogliere 200 grammi di questa polvere bianca in una bottiglia contenente un litro di acqua, meglio se tiepida e demineralizzata, così da evitare la formazione di ulteriore calcare. agitate bene la bottiglia così da mescolare bene gli ingredienti versate, quindi, la soluzione così ottenuta nella vaschetta del detersivo della lavatrice avviate il ciclo di lavaggio a 90 gradi.

In caso di incrostazioni molto ostinate, potete anche procedere con un doppio lavaggio, avviato uno dopo l’altro, così da rimuovere ogni traccia di calcare e sporco.

È consigliabile eseguire questa operazione una volta ogni due mesi (o anche una volta al mese) così da avere una lavatrice sempre funzionale e libera dai cattivi odori!

Anticalcare in lavatrice con acido citrico

Non solo risulta essere un ammorbidente naturale molto efficace, l’acido citrico è fantastico anche come anticalcare. Pertanto sara un’ottima scelta nel momento in cui vi trovate chiazze di calcare nel cestello o in altre zone dell’elettrodomestico come cassettino, oblò e filtro. Vi basterà scioglierne 150 grammi in 1 litro d’acqua e inserire tutto all’interno del cestello, successivamente poi avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte e vedrete che risultato!

Togliere la muffa in lavatrice con acido citrico

Oltre al calcare, un notevole problema spesso ricorrente è la muffa! Ma non preoccupatevi perché anche contro la muffa potete servirvi di questo fantastico ingrediente e vi dirò subito in che modo! Anche in questo caso non dovrete far altro che creare una soluzione con le quantità descritte precedentemente e avviare un lavaggio a vuoto.

Se dovesse capitare di trovare ancora della muffa, oppure di averla su elementi esterni come il cassettino, dovrete agire diversamente. Per prima cosa staccate la spina dell’elettrodomestico e successivamente spruzzate la miscela sulle zone interessate, lasciate per un po’ di tempo e dopo andate a strofinare per togliere definitivamente lo sporco.