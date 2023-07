Sebbene l’acqua ossigenata non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico e, pertanto, può essere utilizzata in casa per risolvere vari problemi.

Dal momento che vanta proprietà sbiancanti e sgrassanti, questo prodotto è una manna dal cielo per togliere le macchie di sudore dai tessuti.

Per questo, oggi vedremo insieme come usare l’acqua ossigenata per le macchie di sudore sulla biancheria da letto, quali lenzuola, cuscini, coprimaterasso e materasso!

Prima di iniziare

Soprattutto in questo periodo di caldo torrido, tutte noi sudiamo di più a letto durante la notte, girandoci e rigirandoci senza trovare pace. Ed ecco che il sudore in eccesso finisce per accumularsi sulla biancheria da letto arrivando persino sul materasso e formando delle macchie gialle per niente belle da vedere. Solitamente, infatti, ci ritroviamo queste tanto fastidiose macchie sulle:

lenzuola

cuscini

coprimaterasso

materasso

Ma come fare, quindi, per toglierle? Facile, come già abbiamo detto, basta usare l’acqua ossigenata, la cui funzione sbiancante è in grado di rendere questo prodotto un buon sostituto della candeggina.

Come pre-trattarle

Innanzitutto, vediamo insieme come pre-trattare queste macchie con l’acqua ossigenata, così da agire localmente sull’alone giallo prima ancora di procedere con il lavaggio normale.

Tutto ciò che dovrete fare è inumidire la zona interessata del lenzuolo, del coprimaterasso e dei cuscini con delle gocce d’acqua ossigenata, strofinare delicatamente prima di far asciugare e procedere con il lavaggio. In alternativa, potete anche realizzare una pasta sbiancante fai da te, mescolando 2 cucchiai di bicarbonato con acqua ossigenata quanto basta fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa.

Dopodiché, applicate il composto sulla macchia, strofinate con una spazzola morbida o uno spazzolino da denti, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare e…addio macchie!

N.B Non utilizzare l’acqua ossigenata su tessuti colorati, in quanto potrebbe sbiadirli.

Lavaggio a mano

Una volta pre-trattate le macchie, è ora di lavare la nostra biancheria da letto così da rimuovere completamente la macchia e l’alone giallo di sudore. Ovviamente, potete procedere sia con il lavaggio a mano che con il lavaggio in lavatrice.

In caso di lavaggio a mano, vi suggeriamo di riempire una bacinella con acqua calda e aggiungere al suo interno 4 cucchiai di acqua ossigenata. Per un effetto più efficace, vi suggeriamo di aggiungere anche mezzo bicchiere di percarbonato di sodio. A questo punto, mettete in ammollo la vostra biancheria da letto per qualche ora nella miscela così ottenuta e…noterete che sarà bianca e candida come non mai!

Lavaggio in lavatrice

Se, invece, volete procedere con il lavaggio in lavatrice, allora dovrete procedere in questo modo.

Dovrete, infatti, aggiungere 2 cucchiai di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo, mettere le lenzuola, le federe dei cuscini e il coprimaterasso nel cestello e impostare un ciclo di lavaggio a temperature medio alte in modo da sbiancare ulteriormente questi tessuti. Non farete più a meno di questo ingrediente in casa!

Per il materasso

Le macchie di sudore tendono anche a formarsi sul materasso ma in questo caso il discorso è un po’ diverso perché non è possibile lavarlo ma solo pulirlo localmente.

Ma sarete felici di sapere che l’acqua ossigenata è una manna dal cielo anche sul materasso, in quanto aiuterà a farlo tornare bianco e privo di macchie gialle! Per un effetto più efficace, però, vi chiediamo di combinarlo con altri ingredienti. Munitevi, quindi, di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciole a bagnomaria

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti in una ciotola piena di acqua tiepida e immergete, poi, un panno nella miscela così ottenuta. Dopodiché, passatelo sul materasso e strofinate delicatamente sulla macchia di sudore più volte fino a quando non sarà rimossa. Infine, fate asciugare accuratamente, preferibilmente all’aperto e…il vostro materasso sarà come nuovo!

Trucchetti con l’acqua ossigenata

E se volete conoscere altri trucchetti con l’acqua ossigenata, abbiamo preparato un video per voi!

Avvertenze

Ricordate che l’acqua ossigenata va usata solo ed esclusivamente su tessuti bianchi o molto chiari. Usate sempre l’acqua ossigenata per uso domestico, ovvero quella a 10 volumi. Volumi più alti, infatti, potrebbero essere tossici.