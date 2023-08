Le macchie gialle possono essere un incubo per chiunque si prende cura meticolosamente dei propri abiti, cercando di mantenerli sempre al meglio.

Per evitare che queste restino sui tessuti in maniera irreversibile esiste un rimedio che forse non conoscete ancora e si tratta dell’acqua ossigenata!

I suoi benefici in lavatrice non sono ancora del tutto sfruttati, per cui oggi vedremo insieme 4+1 macchie che l’acqua ossigenata può togliere completamente, sbiancando e rendendo lucidi i vestiti bianchi!

Sudore sotto le ascelle

Il sudore sotto le ascelle può causare fastidiose macchie gialle sui vestiti, soprattutto su magliette e camicie bianche.

Per rimuovere queste macchie, prendete un po’ di acqua ossigenata e tamponatela sulla zona interessata; lasciate agire per alcuni minuti, quindi lavate il capo come al solito.

L’acqua ossigenata aiuterà a sbiancare e ad eliminare le componenti presenti nel sudore, neutralizzando le macchie gialle in modo efficace.

Polsini e colli di camicie

I polsini e i colli delle camicie tendono a ingiallirsi nel tempo a causa del contatto diretto con il sudore e i liquidi corporei a contatto.

Per trattare queste macchie e toglierle definitivamente, mescolate acqua ossigenata e bicarbonato di sodio fino a ottenere una pasta omogenea.

Spalmate il composto sulla parte interessata e lasciatela agire per circa 30 minuti. Successivamente, lavate il capo come di consueto.

La combinazione di acqua ossigenata e bicarbonato agirà da sbiancante e detergente naturale, riducendo o eliminando completamente le macchie gialle.

Ingiallimento del sole

Sebbene questo fattore venga sempre sottovalutato, il sole può causare l’ingiallimento di alcune zone dei vestiti, soprattutto se lasciati esposti a lungo.

Per rimuovere queste macchie, preparate una soluzione diluita di mezzo bicchiere d’acqua ossigenata e un po’ d’acqua; tamponate delicatamente l’area interessata con la soluzione e lasciatela agire per qualche minuto.

Poi, risciacquate accuratamente e lavate l’indumento in lavatrice come fate di solito.

L’acqua ossigenata aiuterà a schiarire le zone ingiallite e ridarà al tessuto il suo colore originale!

Bordi di T-shirt chiare

A causa del contatto con la pelle e con il sudore, sulle T-shirt bianche possono comparire bordi ingialliti, soprattutto dopo numerosi lavaggi.

Per dire addio a queste macchie, immergete i bordi delle T-shirt in una bacinella con acqua tiepida e aggiungete 1 bicchiere colmo d’acqua ossigenata.

Lasciatele in ammollo per circa 1 ora e, trascorso il tempo necessario, sciacquatele e passate al lavaggio in lavatrice utilizzando una temperature di almeno 40°.

Il nostro prodotto agirà come agente sbiancante, aiutando a ridurre o eliminare il colore giallo dai bordi delle magliette.

Lavaggi sbagliati

Infine, un consiglio generale per evitare le macchie gialle è prestare attenzione ai lavaggi.

Evitate di sovraccaricare la lavatrice e seguite le istruzioni che trovate sulle etichette di lavaggio, cosa che si prende sempre meno in considerazione e che è invece importantissima.

Utilizzate acqua fredda o tiepida per evitare che le macchie si fissino. Inoltre, se notate macchie di sudore o altro, trattatele il prima possibile per evitare che diventino permanenti.

Anche per la casa! (Video)

L’acqua ossigenata è un ingrediente prezioso non solo per i panni, ma anche per la casa! Ho raccolto tutti i trucchetti in questo video che spero possa esservi d’aiuto.

Avvertenze

Ricordate che l’acqua ossigenata può essere usata solo su indumenti bianchi o molto chiari. Inoltre è importante sempre leggere le etichette di lavaggio.