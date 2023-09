Oltre alle lenzuola e alle federe dei cuscini, anche il coprimaterasso merita la giusta attenzione in quanto viene utilizzato per non sporcare il materasso e filtra tutto lo sporco e la polvere.

Spesso, infatti, tende addirittura ad ingiallirsi o a macchiarsi sembrando vecchio e usurato e perdendo tutto il suo candore iniziale.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere ogni macchia sul coprimaterasso per averlo bianco come nuovo!

Sale e bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa: il sale e il bicarbonato, noti per le loro proprietà assorbenti, smacchianti e sbiancanti.

Iniziate, quindi, riempendo prima un flacone spray con 400 ml d’acqua e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio sciolto all’interno e vaporizzando questa miscela sulla macchia in modo da pre-trattarla. Dopodiché, strofinate sopra un panno asciutto e pulito e fate asciugare.

Una volta pretrattata la macchia, tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 misurino composto da metà bicarbonato e metà sale nel cestello della lavatrice e impostare un ciclo di lavaggio a temperatura abbastanza alta. Le macchie gialle saranno solo un brutto ricordo!

Aceto bianco

Oltre al sale e al bicarbonato, risulta essere molto efficace anche l’aceto bianco, il quale è in grado di rimuovere anche i cattivi odori dai tessuti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per eliminare la puzza di umido sugli asciugamani!

Vi basterà, quindi, versare 2 tazzine d’aceto nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio in lavatrice. Se volete, invece, procedere con il lavaggio a mano, allora basterà mettere il coprimaterasso in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e 2 tazze d’aceto bianco d’alcol e lasciarlo così per qualche ora prima di risciacquarlo e procedere con il comune lavaggio!

Limone

Un altro ingrediente da dispensa che può essere una manna dal cielo per sbiancare il coprimaterasso è il limone, il quale è usato anche per togliere le macchie gialle dalle ceramiche del bagno! Iniziate, quindi, con il filtrare il succo di un limone grande e unitelo ad 1 cucchiaio d’acqua, dopodiché immergete un panno in microfibra nella soluzione e tamponatelo, poi, sulla macchia presente sul coprimaterasso.

A questo punto, aggiungete il succo filtrato di 5 limoni e 1 cucchiaio di sale grosso in un secchio contenente acqua bollente e mettete in ammollo il vostro coprimaterasso. Infine, risciacquatelo ed effettuate un lavaggio delicato in lavatrice per un effetto ancora più efficace!

Percarbonato di sodio

Considerato un cugino del bicarbonato, il percarbonato è considerato una candeggina naturale in grado di sbiancare i capi ingialliti! L’importante, però, è che lo utilizziate sempre con temperature superiori ai 40 gradi, in modo da attivare la sua funzione sbiancante!

Versate, quindi, 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo o direttamente nel cestello, dopodiché mettete il coprimaterasso nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio. Il vostro coprimaterasso sarà come nuovo!

N.B Vi consigliamo di prediligere sempre temperature alte durante il lavaggio, consultando, però, le etichette di lavaggio del tessuto così da non rischiare di danneggiarlo.

Acqua ossigenata

Infine, vediamo insieme un rimedio che sebbene non sia naturale è comunque ecologico: l’acqua ossigenata, nota per la sua capacità di sbiancare e di rimuovere le macchie più ostinate.

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di pretrattare prima la macchia, tamponandola con un panno impregnato in una miscela composta da 2 bicchieri d’acqua e 2 cucchiai di acqua ossigenata.

Dopodiché, aggiungete 1 cucchiaio di acqua ossigenata nella vaschetta del detersivo, mettete il coprimaterasso nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio.

N.B. Questo metodo è da usare esclusivamente per i bianchi, perché l’acqua ossigenata ha una funzione fortemente sbiancante. Inoltre, ricordatevi di scegliere sempre l’acqua ossigenata a 10 volumi. Volumi più alti, infatti, potrebbero essere nocivi e irritare la pelle.

E per i Cuscini?

E se volete anche sbiancare e lavare i vostri cuscini, ecco un video super utile per voi!

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare il coprimaterasso, vi ricordiamo di usare i rimedi dopo aver consultato le etichette di lavaggio.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.