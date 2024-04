Come sbiancare le fughe della Doccia quando le Piastrelle sono a mosaico

Nel momento in cui ho deciso di trasferirmi, avevo il desiderio di realizzare il mio Bagno in un modo diverso e più elegante. Ma non avevo pensato che dietro la “bellezza” spesso si cela maggiore difficoltà di manutenzione!

Infatti oggi vorrei affrontare con voi una delle sfide domestiche che mi occupa più tempo e dedizione: mantenere pulite e sbiancate le fughe della doccia con piastrelle a mosaico.

Come dicevo, la loro bellezza è indiscutibile, ma i piccoli spazi tra le tessere sembrano catturare ogni minima traccia di sporco e impurità. La situazione si complica ulteriormente quando queste impurità si trasformano in un nemico ben più insidioso: la muffa.

Vediamo come ho cercato di risolvere il problema con rimedi facilmente reperibili anche a casa.

Creo una pasta pulente e sbiancante

Quando si tratta di combattere lo sporco nelle fughe delle piastrelle a mosaico, ho sperimentato la forza di una soluzione home-made che per me è versatile per diversi angoli della casa: una pasta a base di acqua ossigenata e bicarbonato, arricchita con un tocco di sapone per piatti bio.

Ecco come la preparo:

Unisco due parti di bicarbonato a una di acqua ossigenata, aggiungendo qualche goccia di sapone per piatti bio fino a ottenere una consistenza pastosa. Regolatevi ad occhio, se serve più acqua ossigenata, sentitevi liberi aggiungerla. Applico la pasta con dedizione su ogni fuga con un cucchiaio, lasciando agire il tutto per circa dieci minuti almeno. Arriva poi il momento di azionare il nostro caro olio di gomito, per eliminare il nero dalle fughe.

Quale “strumento” utilizzo per essere precisa

Abbiamo visto insieme come una pasta fai da te che può aiutarci a smacchiare, sbiancare e a pulire le fughe, che potrete usare anche per i pavimenti.

Dopo aver fatto agire il mix il tempo necessario, faccio appello a tutta la mia pazienza (lo dico anche per scherzare, ma purtroppo ci vuole!) e per le fughe del mosaico ho bisogno dello spazzolino e affrontare ogni singola fuga.

In genere parto dall’alto, per poi procedere verso il basso fino arrivare agli angoli della doccia (già che ci siamo). Il segreto sta nel risciacquare spesso lo spazzolino per evitare di riportare lo sporco dove lo abbiamo appena rimosso.

A quel punto, visto che il mio soffione è mobile, faccio un risciacquo con un getto tiepido, così risparmio sia temo che fatica.

Se trovo macchie di muffa difficili

Nella maggior parte dei casi, mi basta asciugare la zona delle piastrelle della doccia, e la mia pulizia è finita. Ma altre volte mi capita di ricevere brutte sorprese, che saranno capitate anche a voi!

La scoperta di tracce di muffa nelle fughe mi fa sempre sobbalzare. Per fortuna, è possibile realizzare una soluzione facilissima con:

400 ml di acqua

un cucchiaio di sale fino da cucina

di da cucina 2 cucchiai di bicarbonato

di un bicchierino di acqua ossigenata

batuffoli di ovatta q.b.

Basterà mescolare bene gli ingredienti, poi farli riscaldare fino a raggiungere quasi il bollore. In questo video c’è tutto il procedimento:

Immergo poi dei batuffoli d’ovatta nella soluzione e li applico direttamente sulla muffa, lasciando che la soluzione penetri e faccia il suo lavoro per almeno un’ora. Poi rimuovo i batuffoli e la muffa è sparita.

Il trucchetto che mi salva tra un utilizzo e l’altro

La pulizia delle piastrelle della doccia, soprattutto quelle a mosaico, è fondamentale. Ma prima di lasciarvi voglio condividere con voi un ultimo trucchetto che mi salva sempre.

Dopo ogni doccia, ho introdotto l’abitudine di passare un tergivetro sulle piastrelle, oltre che sui vetri della doccia. Anche se può sembrare un piccolo gesto, fa la differenza nel mantenere il bagno più pulito e asciutto e scongiura la ricomparsa di muffa e calcare.

Tenere le fughe delle piastrelle a mosaico pulite e luminose non deve diventare un incubo. Con i giusti accorgimenti, un po’ di manualità e la giusta dose di pazienza, il vostro bagno continuerà a brillare. Ricordate: la regolarità nella pulizia e l’adozione di questi piccoli trucchi possono fare la differenza. Provare per credere!