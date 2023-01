Come usare arancia e limone per avere il Termosifone pulito e profumato

Chi ama spargere un buon odore in casa, prova tanti profumi diversi finché non trova quello giusto!

Esistono, poi, delle fragranze intramontabili come quelli degli agrumi: freschi, inebrianti e che purificano l’aria!

Durante l’inverno ci possiamo servire di arancia e limone a nostro piacimento per avere sempre un buon odore e sfruttando anche il calore dei termosifoni, vediamo subito questo trucchetto fantastico!

Detergente fai da te

I termosifoni, per essere sempre profumati hanno bisogno di una costante pulizia!

Nel caso in cui questa si trascuri, sarà semplice avvertire delle puzze e soprattutto lo sporco si accumula sempre di più rendendo ulteriormente difficile pulire ogni angolo.

A tal proposito, preparare un detergente fai da te è soluzione ideale, e perché non farlo con le bucce di agrumi?

Basterà soltanto mettere ad infusione 400 ml d’aceto di mele, succo di 1 arancia e di 1 limone e 100 ml d’acqua. Quando tutto arriva a bollore, spegnete e lasciate intiepidire.

Una volta pronto, trasferite il composto all’interno di un vaporizzatore ed ecco che avrete ottenuto il detergente perfetto per rendere i vostri termosifoni come nuovi!

Bucce sul Termosifone

Il termosifone non ha solo la funzione di riscaldare la casa, ma rappresenta anche un modo perfetto per profumarla!

Se poi vogliamo spargere l’odore di agrumi, il tutto è ancora più immediato e semplice, scopriamo subito come fare!

Dovrete semplicemente prendere delle bucce di arancia o limone e togliere la parte bianca che resta attaccata, tale passaggio è importante per impedire la formazione della muffa.

Successivamente poggiate le bucce sul termosifone e dopo un po’ inizierete a sentire il loro fantastico odore in casa!

Ecco anche un video semplicissimo:

Nell’umidificatore

Quando si accendono i termosifoni, è d’obbligo usare un umidificatore per evitare che tutta l’aria si possa automaticamente seccare.

Proprio come il termosifone, anche lo stesso umidificatore è fantastico al fine di profumare tutta la casa sfruttando le bucce di agrumi!

Altro non dovrete fare che mettere le bucce direttamente nell’umidificatore o, per un odore ancora più intenso, premere il succo di mezza arancia o mezzo limone all’interno.

Vedrete che risultato fantastico!

Barattolo profumato

Non avete un umidificatore in ceramica specifico per i termosifoni? Non è un problema! Potete fare un barattolo profumato all’odore di agrumi in 5 minuti!

Mettete un pentolino sul fuoco con acqua demineralizzata (la quantità la stabilite in base alla capienza del barattolo), aggiungete poi il succo e le bucce di un’arancia o di un limone.

Quando sarà arrivato a bollore, dovrete spegnere e lasciare che si intiepidisca, poi trasferite tutto nel barattolo e poggiare sul termosifone.

Il calore di quest’ultimo aiuterà a esalare sempre gli odori!

Sacchetto

Ultimo trucchetto che potete usare con le bucce di agrumi per il termosifone è il sacchetto profumato!

Tale metodo si sfrutta anche e soprattutto quando si devono profumare spazi piccoli come mobili e cassetti, ma è un’idea anche per i caloriferi.

Procuratevi un sacchetto traspirante a maglie larghe e riempitelo con le bucce di agrumi essiccate, appendetelo al termosifone o poggiatelo direttamente sopra.

In questo modo il fantastico profumo arriverà in ogni angolo della casa!

Avvertenze

Raccomando di non usare gli agrumi in caso di allergia o ipersensibilità.