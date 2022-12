Arriva il freddo e con esso si accendono i riscaldamenti per ripararsi dalle temperature esterne!

Gli elementi più diffusi in casa sono i termosifoni, fantastici per riscaldare l’intero ambiente in modo efficace e per non avere la costante sensazione di gelo.

Saprete bene che ad essi si attaccano gli umidificatori, ma avete mai provarne a prepararne uno da soli e profumato?

Vediamo insieme come farlo così da avere un fantastico profumo in casa!

Ingredienti

La prima cosa che dobbiamo fare è procurarci gli ingredienti necessari per preparare il nostro umidificatore senza sbagliare nessun passaggio!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 barattolo in vetro

Acqua demineralizzata q.b.

1/2 cucchiaino di cannella

1 arancia

Questi ingredienti sono l’emblema dell’autunno, ma anche dell’inverno e danno un odore inebriante in casa che amerete sentire ogni giorno!

Raccomando l’utilizzo equilibrato della cannella in quanto ha un aroma molto forte e potrebbe nauseare se usato in grandi quantità.

Procedimento

Bene, adesso non dobbiamo fare altro che passare al procedimento per avere l’umidificatore profumato!

Per prima cosa tagliate l’arancia in due metà, una la dovrete filtrare e il succo dovrete metterlo in un pentolino con l’acqua.

L’altra metà tagliatela a fette e mettete sempre nel pentolino, poi aggiungete il pizzico di cannella e mettete sul fuoco a fiamma bassa.

Aspettate che arrivi a bollore, a quel punto lasciate per altri 5 minuti e poi spegnete. Il composto di deve intiepidire leggermente, dopodiché versatelo nel barattolo facendo estrema attenzione a non scottarvi.

Posizionate il barattolo sul termosifone ed ecco fatto! Cambiatelo di tanto in tanto quando vedete che l’acqua è quasi completamente evaporata.

Potete, inoltre, decorare il barattolo a vostro piacimento per abbellire l’ambiente!

In alternativa

Scopriamo anche dei rimedi da usare in alternativa sempre per l’umidificatore!

Non tutti gradiscono l’odore dell’arancia e della cannella messi insieme, in tal caso non preoccupatevi! Potete preparare l’infuso da mettere nel barattolo con tantissimi ingredienti diversi, di seguito quelli più diffusi:

Foglie d’alloro : perfette perché l’aroma ha effetti benefici. Dovrete fare l’infuso mettendo 5 o 6 foglie nel pentolino. Lasciatele, se volete, all’interno del barattolo.

: perfette perché l’aroma ha effetti benefici. Dovrete fare l’infuso mettendo 5 o 6 foglie nel pentolino. Lasciatele, se volete, all’interno del barattolo. Bucce di agrumi : se volete prediligere soltanto l’odore agrumato, fate l’infuso con fette di arancia e limone , poi trasferite nel barattolo con acqua ed ecco che avrete un deumidificatore profumato fantastico!

: se volete prediligere soltanto l’odore agrumato, fate , poi trasferite nel barattolo con acqua ed ecco che avrete un deumidificatore profumato fantastico! Oli essenziali : molto utili per chi vuole prediligere profumi a propria scelta. Mettete 4/5 gocce di olio essenziale nell’infuso e fate gli stessi passaggi descritti precedentemente.

: molto utili per chi vuole prediligere profumi a propria scelta. Mettete nell’infuso e fate gli stessi passaggi descritti precedentemente. Bacca di vaniglia: un odore dolce ed intenso. Aprite mezza bacca di vaniglia , lasciatela ad infusione e poi versate tutta la soluzione nel barattolo. In alternativa potete usare anche una bista di vanillina.

un odore dolce ed intenso. Aprite , lasciatela ad infusione e poi versate tutta la soluzione nel barattolo. In alternativa potete usare anche una bista di vanillina. Fiori di lavanda: non si può fare a meno di apprezzare il profumo meraviglioso che emanano. Un cucchiaino basterà per avere un infuso fantastico da mettere sul termosifone.

Questi sono solo alcuni degli ingredienti con le fragranze più amate in casa, ma potete sbizzarrirvi a vostro piacimento!

Avvertenze

Non usate i rimedi indicati in caso di allergia o ipersensibilità.